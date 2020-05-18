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Prefeitura divulga vídeo que flagra furto de grama em rotatória na Serra

Mesmo percebendo que estavam sendo filmados, os infratores não se intimidaram e continuaram colocando os pedaços da grama no porta-malas de um veículo. A empreiteira responsável pela obra registrou um boletim de ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:39

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:39

Homens são flagrados furtando grama na obra da rotatória de Maringá, na Serra
Homens são flagrados furtando grama na obra da rotatória de Maringá, na Serra Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra
Dois homens foram flagrados neste domingo (17) furtando a grama da obra da rotatória Maringá, na Serra. A Prefeitura da Serra divulgou as imagens do momento da infração que mostram que mesmo percebendo que estavam sendo filmados, os infratores não se intimidaram e continuaram com a ação. A obra na região ainda está em andamento e a administração municipal informou que a empreiteira responsável registrou um boletim de ocorrência na manhã desta segunda (18) em uma delegacia da Polícia Civil.
O vídeo  gravado por um motorista que passava pelo local  mostra que dois homens em um carro estacionaram ao lado da obra para retirar a grama. As imagens mostram um dos homens segurando a porta do porta-malas do veículo e o outro retirando os pedaços da grama e colocando dentro do veículo. Revoltado, o motorista que filmou a ação chegou a alertar os homens, informando que a ação não era correta, mas foi ignorado. Confira o vídeo divulgado pela Prefeitura da Serra:

INVESTIMENTO

De acordo com a Prefeitura da Serra, a construção é um investimento de mais de R$ 8 milhões que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas no município. A obra, que já está na reta final, segundo o município, tem objetivo de acabar com o engarrafamento e dar mais segurança para quem passa pela região.
"Além da construção da rotatória, novas ciclovias, calçadas e sinalização viária. A intervenção inclui a construção e recuperação de um conjunto de vias que totalizam uma extensão de cerca de 5,7 km, entre as avenidas Norte Sul, Porto Canoa, Civit I, João Pinheiro e a rua Santa Maria. A rotatória ainda terá uma saída para a BR-101, na altura do BKR, logo depois do bairro Barcelona", informou a prefeitura, por nota.  

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