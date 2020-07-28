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Vila Velha

Bandido invade casas, comércio e pula até muro de igreja em Cobilândia

O suspeito de 32 anos invadiu a área externa de pelo menos seis residências e um comércio. Nessa loja, de venda e conserto de material eletrônico, o criminoso provocou um prejuízo imenso, de acordo com o proprietário

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 08:35
Bandido invade loja em Cobilândia, Vila Velha
Bandido invade loja em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um criminoso invadiu casas, fez bagunça em um comércio e pulou até o muro de uma igreja evangélica em Cobilândia, Vila Velha, para tentar escapar da Polícia Militar. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta.
O suspeito de 32 anos invadiu a área externa de pelo menos seis residências e um comércio. Nessa loja  de venda e conserto de material eletrônico  o criminoso provocou um prejuízo imenso, de acordo com o proprietário.
Ele quebrou o ar-condicionado para entrar no espaço, quebrou portas e revirou armários e cofres. Com o suspeito, que acabou preso posteriormente, a PM conseguiu recuperar pelo menos R$ 1 mil, mas o comerciante acredita que o prejuízo foi bem maior que isso.
Hércules Borges, que mora no andar de cima da loja, é o dono do estabelecimento e disse que teve medo do bandido invadir sua casa.
"Começou um barulho, mas achei que eram obras nos vizinhos. Continuamos então cantando parabéns para minha filha e depois fomos descansar. Minha esposa continuou ouvindo os barulhos e fui ver nas câmeras, que constataram a invasão. Foi um desespero muito grande, com preocupação com a minha família. Ver um vagabundo na minha empresa, sendo que moramos em cima da empresa", comentou à TV Gazeta,
O homem acabou preso no quintal de uma casa vizinha ao comércio e à igreja evangélica. Com ferimentos, ele foi levado para o Pronto-Atendimento de Cobilândia, que fica na mesma rua onde os crimes foram cometidos.
Em seguida, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido pela Polícia Civil.
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