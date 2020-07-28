Bandido invade casas, comércio e pula até muro de igreja em Cobilândia

Bandido invade loja em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

TV Gazeta. Um criminoso invadiu casas, fez bagunça em um comércio e pulou até o muro de uma igreja evangélica em Cobilândia, Vila Velha , para tentar escapar da Polícia Militar . O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (27), segundo informações apuradas pela reportagem da

O suspeito de 32 anos invadiu a área externa de pelo menos seis residências e um comércio. Nessa loja  de venda e conserto de material eletrônico  o criminoso provocou um prejuízo imenso, de acordo com o proprietário.

Ele quebrou o ar-condicionado para entrar no espaço, quebrou portas e revirou armários e cofres. Com o suspeito, que acabou preso posteriormente, a PM conseguiu recuperar pelo menos R$ 1 mil, mas o comerciante acredita que o prejuízo foi bem maior que isso.

Hércules Borges, que mora no andar de cima da loja, é o dono do estabelecimento e disse que teve medo do bandido invadir sua casa.

"Começou um barulho, mas achei que eram obras nos vizinhos. Continuamos então cantando parabéns para minha filha e depois fomos descansar. Minha esposa continuou ouvindo os barulhos e fui ver nas câmeras, que constataram a invasão. Foi um desespero muito grande, com preocupação com a minha família. Ver um vagabundo na minha empresa, sendo que moramos em cima da empresa", comentou à TV Gazeta,

O homem acabou preso no quintal de uma casa vizinha ao comércio e à igreja evangélica. Com ferimentos, ele foi levado para o Pronto-Atendimento de Cobilândia, que fica na mesma rua onde os crimes foram cometidos.