Polícia faz operação e apreende fogos de artifício em condomínio em Vitória

Operação da Polícia Militar e da Polícia Civil em condomínio no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A operação é comandada pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) e visa cumprir mais de 10 mandados de busca e apreensão. Até o final da manhã, cinco pessoas haviam sido detidas e levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos, segundo a TV Gazeta. De acordo com informações da TV Gazeta, o principal alvo da operação  que não foi localizado pela manhã  é um homem que possui mandado de prisão por envolvimento no incêndio aos veículos.

Logo no início da manhã, policiais cercaram um condomínio e, em um apartamento vazio, policiais encontraram uma grande quantidade de fogos de artifício e um colete balístico, onde um homem foi preso e um adolescente foi apreendido. Eles foram levados para a delegacia, onde vão prestar esclarecimentos à polícia. De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia iria verificar a situação do apartamento para saber se as pessoas que nele residiam deixaram o imóvel por vontade própria ou se foram expulsas por criminosos.

Drogas e radiocomunicadores também foram apreendidos na operação, que contou ainda com um cão farejador que fez buscas em área de mata no entorno do condomínio.

Caixa de fogos de artifício foi apreendida no bairro Tabuazeiro durante operação da polícia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

APARTAMENTO SERVIA COMO LOCAL DE APOIO

De acordo com a polícia, o apartamento onde foram encontradas as caixas de fogos de artifício servia como ponto de apoio para criminosos da região. Além das apreensões no condomínio, a polícia também faz buscas em outros pontos da região e do Morro do Macaco.

Polícia faz operação em condomínio no bairro Tabuazeiro, em Vitória

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber sobre mais informações da operação. Por nota, a polícia respondeu que "a Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, em conjunto com Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), realizou nesta quarta-feira (05) uma operação no bairro Tabuazeiro. Foram cumpridos mandados de busca referente ao inquérito que apura a queima de veículos em Tabuazeiro, Vitória. Além do cumprimento de mandado de busca, foram verificadas as outras informações referente as investigações".

A nota destaca ainda que "todo material apreendido e os detidos foram encaminhados para sede da Divisão Patrimonial. Informações sobre resultados, balanço de prisões e apreensões serão divulgadas ao final da Operação, que segue em andamento", informou.

Em entrevista à TV Gazeta, a titular da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), Delegada Rhaiana Bremenkamp, pede que a população denuncie caso saiba de informações que podem ajudar a polícia. Quem tiver alguma informação pode fazer denúncia anônima através do 181", disse a delegada.