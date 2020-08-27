Aposta de Linhares acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 50 mil Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.293 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (26). O principal prêmio acumulou. Mas uma aposta realizada em uma lotérica no bairro Araçá em Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou parte do dinheiro previsto. O apostador acertou cinco números e garantiu a quantia de R$ 51.206,89.

De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, 69 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina. O contemplado de Linhares participou do sorteio com uma aposta simples, combinação de 6 números. Aposta que, segundo a Caixa, custa R$ 4,50. Nesse caso, a probabilidade de acerto da quina da Mega é de 1 em 154 mil.

01 - 02 - 10 - 37 - 42 - 48 Seis dezenas do concurso 2.293 da Mega-Sena

Para se ter uma ideia, nessa aposta simples as chances de acerto são de uma em 50 milhões nas seis dezenas da Mega Sena.

CAPIXABAS LEVARAM PRÊMIOS NA QUADRA

A aposta de Linhares foi a única a acertar cinco números em todo o Espírito Santo. Mas de acordo com o detalhamento da Caixa, 83 apostas do Estados acertaram quatro números no concurso 2.293. A quadra teve 5.498 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 918,06.

O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 52 milhões.

O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 52 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

COMO APOSTAS NA MEGA SENA?