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Loteria

Aposta de Linhares acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 50 mil

O contemplado participou do sorteio com uma aposta simples, combinação de 6 números,  nesses casos, a probabilidade de acerto da quina da Mega é de 1 em 154 mil

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 15:43
Mega-Sena
Aposta de Linhares acerta a quina da Mega e leva mais de R$ 50 mil Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.293 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (26). O principal prêmio acumulou. Mas uma aposta realizada em uma lotérica no bairro Araçá em Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou parte do dinheiro previsto. O apostador acertou cinco números e garantiu a quantia de R$ 51.206,89.
De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, 69 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quina. O contemplado de Linhares participou do sorteio com uma aposta simples, combinação de 6 números. Aposta que, segundo a Caixa, custa R$ 4,50. Nesse caso, a probabilidade de acerto da quina da Mega é de 1 em 154 mil.

01 - 02 - 10 - 37 - 42 - 48

Seis dezenas do concurso 2.293 da Mega-Sena
Para se ter uma ideia, nessa aposta simples as chances de acerto são de uma em 50 milhões nas seis dezenas da Mega Sena.

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CAPIXABAS LEVARAM PRÊMIOS NA QUADRA

A aposta de Linhares foi a única a acertar cinco números em todo o Espírito Santo. Mas de acordo com o detalhamento da Caixa, 83 apostas do Estados acertaram quatro números no concurso 2.293. A quadra teve 5.498 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 918,06.
O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 52 milhões.
mega sena
O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 52 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

COMO APOSTAS NA MEGA SENA? 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal  acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

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