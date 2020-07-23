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Sorte grande

Apostador de Vila Velha acerta na Lotofácil e ganha R$ 478 mil

Uma aposta feita no município acertou os 15 números sorteados no concurso 1996, realizado na noite desta quarta-feira (22). Outras três apostas também fizeram o máximo de acertos e vão levar o prêmio de R$ 478.524,36
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 10:32

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 10:32

Apostas da Lotofácil
Uma aposta de Vila velha foi uma das acertadoras do sorteio da Lotofácil nesta quarta-feira (22) Crédito: Divulgação
Apostador de Vila Velha acerta na Lotofácil e ganha R$ 478 mil
Vila Velha parece ser um bom município para se apostar na Lotofácil. Uma aposta feita na cidade da Grande Vitória foi uma das quatro que acertaram os 15 números sorteados no concurso 1996, realizado na noite desta quarta-feira (22), e vai embolsar R$ 478.524,36.
Recentemente, em julho, outra aposta realizada no município canela-verde faturou R$ 443 mil. O Espírito Santo tem aparecido constantemente com cidades com apostas ganhadoras de prêmios da Lotofácil.

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Os números escolhidos pelo sortudo e sorteados pela loteria federal foram 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22 e 25. A aposta ganhadora foi realizada lotérica Praia de Itapoã.
Além da aposta de Vila Velha, outras três também acertaram os 15 números. Os outros vencedores são das cidades de Fortaleza (Ceará), Tuntum (Maranhão) e Teresina (Piauí).
O valor total arrecadado no concurso 1996 foi de R$ 28 milhões. Outras 622 apostas acertaram 14 números e vão levar cada uma R$ 1.352,67 para casa. Além disso, 18.670 apostas fizeram 13 acertos, 215.861 acertaram 12 números, e por fim, 1.099.083 fizeram 11 acertos no mesmo sorteio.
A aposta mínima da Lotofácil é de R$ 2,50 e os sorteios ocorrem às segundas, quartas e sextas. O apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A estimativa de prêmio para o próximo sorteio segundo a Caixa é de R$ 2,5 milhões.

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