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Loteria

Apostador de Vila Velha fatura R$ 443 mil na Lotofácil

Confira os números sorteados. Quem fez de 11 a 15 pontos também leva um trocado para casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 21:48

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 21:48

Cartão da Lotofácil
Cartão de aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação
O Espírito Santo tem um novo ganhador da loteria. Dessa vez, uma aposta de Vila Velha faturou R$ 443.554,24 na Lotofácil ao acertar os 15 números sorteados na noite desta segunda-feira (8), no concurso 1.977.
As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Foram cinco apostadores com o prêmio máximo. Os outros ganhadores são de Brasília, Bauru (SP), Palmital (SP) e um por canal eletrônico.
Quem acertou 14 números, vai levar R$ 1.583,28. Treze números, R$ 25. Doze dezenas, R$ 10. E onze dezenas, R$ 5.

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