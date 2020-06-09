Apostador de Vila Velha fatura R$ 443 mil na Lotofácil

Cartão de aposta da Lotofácil Crédito: Divulgação

O Espírito Santo tem um novo ganhador da loteria. Dessa vez, uma aposta de Vila Velha faturou R$ 443.554,24 na Lotofácil ao acertar os 15 números sorteados na noite desta segunda-feira (8), no concurso 1.977.

As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Foram cinco apostadores com o prêmio máximo. Os outros ganhadores são de Brasília, Bauru (SP), Palmital (SP) e um por canal eletrônico.