Apostador de Vitória ganha R$ 750 mil em sorteio da Lotofácil

Exatamente uma semana depois de um apostador de Vitória ganhar R$ 685 mil na Lotofácil, outro sortudo da Capital vai receber R$ 750 mil na mesma loteria. Em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (06), o morador do ES acertou as 15 dezenas do concurso 1950. As dezenas sorteadas foram: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23 e 25
O prêmio também vai para mais uma pessoa de Pontalina (GO) que também vai levar para casa R$ 750.195,79. Outras 441 apostas acertaram 14 dezenas e vão levar R$ 1.495,49 ; 13.226 apostadores ganharam R$ 25 acertando 13 dezenas; 139.111 apostadores ganharam R$ 10 acertando 12 dezenas; e 698.320 apostas ganharam R$ 5 acertando 11 dezenas.
Ao todo, o sorteio arrecadou R$ 19.633.042,50.