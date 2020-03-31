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Sorte

Apostador de Vitória ganha mais de R$ 685 mil na Lotofácil

Sortudo fez as 15 dezenas e vai levar a bolada de R$ 685.774,00 para casa. Confira os números sorteados

Publicado em 30 de Março de 2020 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 21:49
Cartão da Lotofácil
Sortudo de Vitória vai levar R$ 685,7 mil Crédito: seujornal.com
Um apostador de Vitória acertou 15 dezenas da Lotofácil e vai levar para casa R$ 685,7 mil. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira (30), em São Paulo. Junto com a aposta do Estado, houve apenas mais um ganhador de Duartina (SP). 
As dezenas sorteadas foram: 02, 05, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 16, 22, 23, 24 e 25.
Quem acertou 14 dezenas vai embolsar R$ 1.642,08. Foram 257 apostas contempladas. Com 13 acertos, foram 8.979 apostas, cada um ganhando R$ 25. Outras 105.279 apostas acertaram 12 dezenas e ganharam R$ 10. Por fim, 556.326 apostas acertaram 11 dezenas e ganharam R$ 5 cada.

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