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Aposta feita em Fundão acerta números da Lotofácil e fatura quase R$ 200 mil

Um apostador realizou uma aposta simples de R$ 2,50 e cravou os 15 números do concurso  1986, sorteados na noite desta segunda-feira (29). Além do felizardo de Fundão, outras 9 apostas também acertaram os 15 números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 13:30

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 13:30

A aposta foi realizada na Loteria Fundão, que fica às margens da BR 101, no Centro da cidade
A aposta foi realizada na Loteria Fundão, que fica às margens da BR 101, no Centro da cidade Crédito: Reprodução/Google Maps
Aposta feita em Fundão acerta números da Lotofácil e fatura quase R$ 200 mil
Um apostador da cidade de Fundão, na Grande Vitória, tem bons motivos para comemorar. Uma aposta feita na cidade foi uma das nove que acertaram os 15 números sorteados no concurso 1986, da Lotofácil, ocorrido na noite desta segunda-feira (29), na cidade de São Paulo. Com isso, o felizardo embolsará a quantia de R$ 199.867,28.

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Os números da sorte foram: 01, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23 e 24. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi realizada na Lotérica Fundão, na Rua Américo Bitencourt, no Centro do município.
Na Lotofácil, o apostador pode marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da "Surpresinha", ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.
A aposta feita em Fundão foi uma das nove acertadoras do concurso da Lotofácil
A aposta feita em Fundão foi uma das nove acertadoras do concurso da Lotofácil Crédito: Reprodução/Lotofácil
O valor da aposta mínima é de R$ 2,50 e os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h. A probabilidade de acertar os 15 números com a aposta mínima é de uma em 3.268.760, segundo a própria Loteria Federal.
As demais apostas acertadoras são das cidades de Guia Lopes da Laguna (MS), Guarariba (PB), Rio de Janeiro (RJ), Lajeado (RS), Bauru (SP), Guarujá (SP), Monte Alto (SP) e São Paulo (SP). A arrecadação total do concurso 1986 somou 27.054.887,50.
Lotofácil
A Lotofácil é um dos concursos da loteria federal com a maior probabilidade de sair ganhador Crédito: seujornal.com
O próximo concurso da Lotofácil será sorteado na quarta-feira (01) e o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.

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