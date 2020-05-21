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Sorte grande

Aposta de Vila Velha acerta a Quina e leva prêmio de mais de R$ 5 milhões

Sorteio foi realizado nesta quarta-feira (20). Aposta foi feita na modalidade de bolão e cada um dos 11 cotistas vão receber um valor próximo de R$ 500 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 10:08

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 10:08

Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões Crédito: Divulgação/Caixa
Pelo menos 11 pessoas amanheceram com motivos de sobra para colocar um sorrisão no rosto nesta quinta-feira (21). Na noite desta quarta-feira (20), uma aposta realizada em Vila Velha acertou sozinha o sorteio da Quina, da Loteria Federal, e embolsou a quantia milionária de R$ 5.463.706,11.
A aposta foi realizada na modalidade de bolão e foi feita na Lotérica Simon, no Centro da cidade. Os números sorteados no concurso 5274 foram 20, 22, 25, 43 e 78, de acordo com a Caixa Econômica.

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A Caixa ainda especificou que a aposta foi feita com 9 números apostados para acertar os 5 sorteados. O valor total divido para cada cotista do bolão renderá uma quantia de aproximadamente R$ 496 mil reais.
Outras 71 apostas acertaram a quadra (quatro números) e cada uma delas terá direito ao prêmio de R$ 7.586,97. Outros 5114 apostadores fizeram o terno (três números) e terão direito a R$ 158,39. Por fim, 126.438 apostas cravaram dois números, o que corresponderá no valor de R$ 3,52 aos ganhadores.
O preço para a aposta mínima de cinco números da Quina é de R$ 2,00 e os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20 horas. A previsão para o concurso desta quinta é de um prêmio estimado em R$ 500 mil.

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