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Sorte

Aposta do Norte do ES acerta quina e fatura quase 40 mil na Mega Sena

Segundo a Caixa, 41 apostas acertaram os cinco números e dividiram o prêmio, mas ninguém acertou a sena. Aposta de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, acertou cinco dos seis números do concurso 2283 e garantiu o prêmio de R$ 39.429,16

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 13:37
O sorteio da Mega-Sena
Além da aposta de Rio Bananal que acertou a quina, outras apostas do Espírito Santo acertaram a quadra Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Uma aposta realizada em uma lotérica no município de Rio Bananal, na Região Norte do Estado, faturou quase R$ 40 mil na Mega Sena, no sorteio do último sábado (25). Segundo a Caixa, ninguém acertou a sena no concurso 2283, mas 41 apostas vão dividir o prêmio da quina.
De acordo com a Caixa, a aposta contemplada foi realizada com apenas seis números no valor de R$ 4,50. O sortudo acertou cinco dos seis números do concurso e garantiu o prêmio de R$ 39.429,16. Nesse caso, a probabilidade de acerto na quina é de 1 em 154 mil.
No mesmo concurso, outras apostas de cidades do Espírito Santo, como Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Linhares e Afonso Cláudio, acertaram quatro dos seis números do sorteio. Cada um dos 2.615 apostadores vão receber o valor de R$ 883,14.

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MEGA SENA ACUMULADA

Como nenhum apostador acertou os seis números da Mega Sena, o valor do prêmio para o sorteio desta quarta-feira (29) está acumulado. De acordo com a Caixa, a estimativa do prêmio é de R$ 6,6 milhões para quem acertar a sena.

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