Aposta do Norte do ES acerta quina e fatura quase 40 mil na Mega Sena

Além da aposta de Rio Bananal que acertou a quina, outras apostas do Espírito Santo acertaram a quadra Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta realizada em uma lotérica no município de Rio Bananal , na Região Norte do Estado, faturou quase R$ 40 mil na Mega Sena, no sorteio do último sábado (25). Segundo a Caixa, ninguém acertou a sena no concurso 2283, mas 41 apostas vão dividir o prêmio da quina.

De acordo com a Caixa, a aposta contemplada foi realizada com apenas seis números no valor de R$ 4,50. O sortudo acertou cinco dos seis números do concurso e garantiu o prêmio de R$ 39.429,16. Nesse caso, a probabilidade de acerto na quina é de 1 em 154 mil.

No mesmo concurso, outras apostas de cidades do Espírito Santo, como Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Linhares e Afonso Cláudio, acertaram quatro dos seis números do sorteio. Cada um dos 2.615 apostadores vão receber o valor de R$ 883,14.

MEGA SENA ACUMULADA