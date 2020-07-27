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Milagre

Com Covid-19, paciente com Síndrome de Down e autismo sai da UTI no ES

Os médico consideraram a recuperação de Jeferson um milagre, já que ele precisou passar por um processo de intubação

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 20:18
Diagnosticado com Sídrome de Down e autismo, Jeferson Silva Barboza recebeu alta da UTI no último dia 20 após ser internado com Covid-19
Jeferson recebeu alta da UTI no último dia 20 Crédito: Reprodução/AFPES
Depois de enfrentar dias internado na UTI do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, no Centro de Vitória, Jeferson Silva Barbosa teve alta no último dia 20. Os médico consideraram a recuperação de Jeferson um milagre, já que ele foi diagnosticado com Síndrome de Down e autismo e precisou passar por um processo de intubação.
O hospital informou que Jeferson deu entrada no dia 24 de junho com um quadro de grande desconforto respiratório. Ele foi imediatamente encaminhado para a UTI, mas os médicos procuraram evitar a entubação imediata. De acordo com a equipe do hospital, ter um paciente com necessidades especiais em ventilação mecânica , ou seja, um suporte de oxigênio que uma máquina fornece ao paciente que não consegue respirar sozinho, seria algo preocupante.

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Jeferson foi diagnosticado com Covid-19 e passou por vários procedimentos, como punções profundas, medicações e chegou até a ficar sedado por um tempo. Depois de dias, ele apresentou melhora e, no momento de retirar o Suporte de Ventilação Invasiva, foi solicitado que um parente próximo a Jeferson acompanhasse o processo, para que ele se sentisse confortável. Sua irmã, Marta, que é responsável pelos cuidados especiais de Jeferson no dia a dia, esteve ao lado dele durante a remoção dos tubos.
Na última segunda-feira (20), Jeferson recebeu alta da UTI, com direito a balões, placas com frases de incentivo e muito carinho por parte da equipe médica que cuidou de sua saúde enquanto esteve internado lá. Agora ele segue recebendo tratamento na enfermaria do hospital.

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