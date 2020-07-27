Coronavírus: Espírito Santo ultrapassa marca de 60 mil curados

Os dados atualizados pelo governo do Estado na tarde desta segunda-feira (27) indicam que o Espírito Santo ultrapassou a marca de 60 mil pessoas curadas da Covid-19. Foram 2.021 novas boas notícias nas últimas 24h, com isso o ES chegou a 60.040 curados da doença.
O número foi alcançado uma semana após o Estado chegar aos 50 mil curados. Na atualização da última segunda-feira (20), eram 50.106, com um acréscimo de 1.070 curados em relação ao dia anterior.
Na atualização desta segunda (27), dentre os 78.180 infectados pelo novo coronavírus, 76,8%, ou seja, 60.040 conseguiram se restabelecer. 3,12% dos doentes perderam a vida. O restante, 20%, continuam com a doença ativa.
O município com maior número de curados no Espírito Santo é Vila Velha, que também lidera o ranking de pessoas infectadas. A cidade contabiliza, segundo os dados do Painel Covid-19, 10.508 curados em um total de 11.806 confirmações da doença.
CORONAVÍRUS NO ES
Além do aumento no número de pessoas curadas, também houve crescimento na quantidade de novas infecções e óbitos provocados pela Covid-19. Até a tarde de segunda-feira (27), foram confirmados 78.180 casos e 2.437 mortes pela doença. Nas últimas 24h, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabilizou 979 novas pessoas infectadas e 26 óbitos.
A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alcançou 73,96%, segundo dados do Painel Covid-19. A Região Norte possui a maior pressão hospitalar, com 89,74% das UTIs sendo utilizadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Região Metropolitana é de 73,21%.