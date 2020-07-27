Coronavírus: Espírito Santo ultrapassa marca de 60 mil curados

Vila Velha é o município com maior número de curados no Espírito Santo

Na atualização desta segunda (27), dentre os 78.180 infectados pelo novo coronavírus, 76,8%, ou seja, 60.040 conseguiram se restabelecer. 3,12% dos doentes perderam a vida. O restante, 20%, continuam com a doença ativa.

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alcançou 73,96%, segundo dados do Painel Covid-19. A Região Norte possui a maior pressão hospitalar, com 89,74% das UTIs sendo utilizadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Região Metropolitana é de 73,21%.