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Pandemia

Coronavírus: ES ultrapassa marca de 50 mil curados

O Painel Covid-19 informou nesta segunda-feira (20) que 50.106 pessoas foram consideradas curadas da doença no Estado, quase 70% dos infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 18:48

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:48

Vista aérea do bairro Enseada do Suá e Praça do Papa em Vitória
Estado ultrapassou a marca de 50 mil curados da Covid-19 nesta segunda-feira (20) Crédito: Luciney Araújo
O Espírito Santo passou da marca de 50 mil pessoas consideradas curadas do coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que apontou nesta segunda-feira que 50.106 pessoas estão livres da doença no Estado.
O painel apontou que, nas últimas 24 horas, 1.070 pessoas foram curadas da Covid-19 no Estado. Neste domingo (20), eram 49.036 pacientes livres da doença, um percentual de 69,44% de cura. Com o total de 50.016 curados, registrados nesta segunda-feira, o percentual passou para 69,87%.

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O município do Espírito Santo com o maior número de pacientes curados é Vila Velha, com 9.127, segundo o painel. Vitória (8.628), Serra (8.050), Linhares (2.704) e Cariacica (2.696) fecham os cinco municípios com o maior número de pessoas livres do coronavírus no Estado.
Ainda de acordo com o Painel Covid-19, 150.398 testes foram realizados. Os casos descartados chegaram a 63.159 e outros 78.738 ainda são considerados suspeitos.

NÚMEROS NO ES

O Espírito Santo possui 71.703 casos confirmados de coronavírus, de acordo com a atualização desta segunda-feira (20) do Painel Covid-19. São 2.256 óbitos decorrentes da doença. Foram 1.094 novos infectados e 24 óbitos registrados nas últimas 24 horas.
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou a 75,32%, como informou o painel. São 705 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 531 estão em uso. A Região Norte possui o maior índice, com 79,49% das UTIs sendo utilizadas.

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