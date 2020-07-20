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Horas decisivas

Espera por vaga de UTI cai de quatro dias para um dia e meio no ES

Secretário Nésio Fernandes divulgou melhoria durante entrevista dada na tarde desta segunda-feira (20); ele garantiu que indicador segue melhorando no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 18:02

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:02

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Menor tempo de espera por uma UTI pode ser determinante para salvar a vida de um paciente com Covid-19 Crédito: Reprodução/TV
Espera por vaga de UTI cai de quatro dias para um dia e meio no ES
Apesar da chegada de uma nova doença, o sistema público de saúde do Espírito Santo conseguiu diminuir o tempo de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Antes da pandemia, um paciente aguardava, em média, quatro dias por um leito  intervalo que já caiu para um dia e meio.
O dado foi divulgado no início da tarde desta segunda-feira (20), em uma entrevista da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com o secretário Nésio Fernandes, o indicador continua melhorando e o tempo de espera já está próximo de chegar a um dia e sete horas.

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Segundo ele, essa queda se deve aos melhores desempenhos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Pronto Atendimentos (PAs). Além da ampliação da rede hospitalar e de tecnologias de informação em saúde, que permitiram uma gestão da pandemia que não seria possível no modelo tradicional.
Entretanto, essa evolução não foi capaz de evitar que um idoso infectado pelo novo coronavírus esperasse três dias pela transferência para uma UTI. Nem faz com que especialistas descartem o risco de sobrecarga na rede pública de saúde, principalmente no interior do Estado.

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Ainda assim, o Governo Estadual já estuda a possibilidade de remanejar leitos para outras doenças  sejam os novos ou aqueles que já foram destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. Se a tendência de queda da ocupação hospitalar se confirmar, a mudança deve acontecer a partir de agosto.
Atualmente, 75,32% das UTIs do Espírito Santo estão ocupadas  representando o segundo aumento diário consecutivo do índice, que considera os leitos do Sistema Único de Saúde (Sus). No último sábado (18), ele chegou a 73,9%: o menor valor dos últimos dois meses. As enfermarias têm taxa de ocupação de 66,84%.

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