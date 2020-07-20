Menor tempo de espera por uma UTI pode ser determinante para salvar a vida de um paciente com Covid-19

Espera por vaga de UTI cai de quatro dias para um dia e meio no ES

Segundo ele, essa queda se deve aos melhores desempenhos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Pronto Atendimentos (PAs). Além da ampliação da rede hospitalar e de tecnologias de informação em saúde, que permitiram uma gestão da pandemia que não seria possível no modelo tradicional.