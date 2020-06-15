Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19: idoso espera três dias por vaga de UTI no Sul do ES

Contaminado pelo novo coronavírus, idoso de 75 anos, em tratamento oncológico, precisou ser entubado em pronto-socorro de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 17:38

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 17:38

Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim
Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI
O número de leitos de UTI para os pacientes em tratamento do novo coronavírus está cada vez mais escasso em todo o Estado do Espírito Santo. No fim de semana, a técnica em laboratório Nathália Buzzato desabafou nas redes sociais sobre o drama e o desespero até que seu pai, um idoso de 75 anos, conseguisse uma vaga em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele aguardou, entubado, por três dias.
Segundo Nathália Buzzato, o pai Romeu Buzato testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira (10). Por ser um paciente em tratamento oncológico e começar a ter os sintomas da doença agravados, o médico do idoso orientou que ele buscasse atendimento no Pronto-Socorro Paulo Pereira Gomes, no município.
Na unidade, o estado de saúde do senhor Romeu piorou e ele teve que ser entubado na enfermaria, enquanto aguardava um leito de UTI na Santa Casa de Cachoeiro. O meu pai ficou mais de 24 horas na entubação, eles não têm medicamento necessário para elevar nem baixar a pressão dos pacientes. Os próprios médicos disseram isso pra mim, que o que eles tinham é para usar no caso de emergência e urgência, contou a filha.
Segundo Nathália Buzzato, o pai Romeu Buzato testou positivo para a doença na última quarta (10)
Segundo Nathália Buzzato, o pai Romeu Buzato testou positivo para a doença na última quarta (10) Crédito: Redes sociais
Ver essa foto no Instagram

Nem tudo são flores no insta ??? Hoje eu venho falar um pouquinho do que estou passando para vocês e falar de duas situações. 1- O nosso sistema único de saúde ja entrou em colapso. 2- E a falta de compaixão com o próximo?. No dia 10/06/2020 meu pai testou positivo para a Covid-19 e logo após eu também testei positivo, sendo eu uma paciente assintomática. Meu pai ja tem varios problemas de saúde, sendo ele um paciente oncológico e ao contrair o vírus virou um paciente de grande risco. No mesmo dia que ele testou positivo levamos ele para o PPG (Paulo Pereira Gomes) onde foi medicado, e fizeram raio X e exames de sangue. Ele foi mantido em isolamento e estava respirando com ajuda do oxigênio. Depois de 3 dias internado no PPG aguardando uma vaga para Santa casa onde eu e minha mãe estávamos revesando, pois ele necessitava de um acompanhante. Podemos ver o quão mal é o ser humano. O PPG não oferece nenhum tipo de alimentação seja para paciente ou acompanhante, eu me dobrei nesses 3 dias onde era para eu estar em casa em isolamento social, para dar um jeito de levar 3 refeições por dia para meus pais, meus familiares me ajudaram e assim conseguimos fazer o mínimo. Enquanto eu estava lá pude ver que tinham pessoas que não tinha se quer um acompanhante e se quer seus familiares queria fazer o mínimo que era deixar a comida na portaria para ser entregue ao paciente, por medo de se contaminar. Os enfermeiros entravam em contato com os responsáveis pelo paciente e eles simplesmente falavam que não podiam ir, pois não queriam se contaminar. Pois bem como a gente numa situação de pandemia que estamos vivendo reclamos que estamos com saudades de aglomeração, saudades dos pais e das festas, e quando um ente querido precisa de ajuda simplesmente damos as costas?. Bem ontem sábado dia 13/06 o oxigênio não estava sendo suficente para o meu pai, ele estava com muita faltar de ar a ponto de não conseguir respirar nada e estava sentido muita dor, foi necessário fazer a intubação para conseguir respirar. Hoje domingo 14/06 ele se encontra e estado grave e necessita urgentemente de um leito na UTI. Contínua nos comentarios ?

Uma publicação compartilhada por Nathália Buzatto (@nathaliabuzatto) em

Abalada, Nathália fez um desabafo nas redes sociais. Infelizmente só dessa forma meu pai conseguiu um leito de UTI na Santa Casa. Ontem às 9h da noite me ligaram que ele seria transferido para o hospital. Quantas pessoas vão ter que morrer para ter mais leitos? Eu estava lá na quarta-feira e faleceu um senhor que estava esperando há 5 dias um leito de UTI. Fica aqui o meu pedido não só pelo meu pai, pode ser o seu pai lá, o irmão de alguém, o filho de alguém que está lá necessitando desse leito, desabafou a técnica de laboratório.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que as Unidades de Pronto Atendimento (Municipais) são estruturas que possuem condições de manter o paciente em observação, por até 24 horas, para definições diagnósticas e/ou estabilização clínica e estes pacientes devem ser encaminhados para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais reguladoras (Sesa) para os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de observação.
Informou ainda que assim que a vaga foi liberada, o paciente foi imediatamente transferido via Central de Regulação do Estado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Questionada sobre o caso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse apenas que a gerência da Central de Regulação informou sobre a transferência, mas não explicou a espera da família pela abertura da vaga.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

"Abrimos leitos que equivalem a 13 hospitais de campanha", diz Casagrande

LEITOS

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, divulgado nesse domingo (14) pelo governo do Estado, a taxa de ocupação de leitos no Sul do Estado é de 79,10%.
Entre as ocupações para os pacientes adultos são: 27 leitos de UTI disponíveis na Santa Casa de Misericórdia, mas 25 estão ocupados. Já na Santa Casa de Guaçuí, dos dez leitos disponíveis para pacientes, oito estão ocupados. No Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, das 20 vagas destinadas ao tratamento de pacientes com coronavírus, resta apenas uma vaga.
Com informações de Maíra Brito, da TV Gazeta Sul. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados