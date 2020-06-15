Covid-19: idoso espera três dias por vaga de UTI no Sul do ES

Pronto Socorro Paulo Pereira Gomes, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Márcia Leal/PMCI

O número de leitos de UTI para os pacientes em tratamento do novo coronavírus está cada vez mais escasso em todo o Estado do Espírito Santo. No fim de semana, a técnica em laboratório Nathália Buzzato desabafou nas redes sociais sobre o drama e o desespero até que seu pai, um idoso de 75 anos, conseguisse uma vaga em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Ele aguardou, entubado, por três dias.

Segundo Nathália Buzzato, o pai Romeu Buzato testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira (10). Por ser um paciente em tratamento oncológico e começar a ter os sintomas da doença agravados, o médico do idoso orientou que ele buscasse atendimento no Pronto-Socorro Paulo Pereira Gomes, no município.

Na unidade, o estado de saúde do senhor Romeu piorou e ele teve que ser entubado na enfermaria, enquanto aguardava um leito de UTI na Santa Casa de Cachoeiro. O meu pai ficou mais de 24 horas na entubação, eles não têm medicamento necessário para elevar nem baixar a pressão dos pacientes. Os próprios médicos disseram isso pra mim, que o que eles tinham é para usar no caso de emergência e urgência, contou a filha.

Segundo Nathália Buzzato, o pai Romeu Buzato testou positivo para a doença na última quarta (10) Crédito: Redes sociais

Abalada, Nathália fez um desabafo nas redes sociais. Infelizmente só dessa forma meu pai conseguiu um leito de UTI na Santa Casa. Ontem às 9h da noite me ligaram que ele seria transferido para o hospital. Quantas pessoas vão ter que morrer para ter mais leitos? Eu estava lá na quarta-feira e faleceu um senhor que estava esperando há 5 dias um leito de UTI. Fica aqui o meu pedido não só pelo meu pai, pode ser o seu pai lá, o irmão de alguém, o filho de alguém que está lá necessitando desse leito, desabafou a técnica de laboratório.

OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que as Unidades de Pronto Atendimento (Municipais) são estruturas que possuem condições de manter o paciente em observação, por até 24 horas, para definições diagnósticas e/ou estabilização clínica e estes pacientes devem ser encaminhados para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais reguladoras (Sesa) para os pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de observação.

Informou ainda que assim que a vaga foi liberada, o paciente foi imediatamente transferido via Central de Regulação do Estado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Questionada sobre o caso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse apenas que a gerência da Central de Regulação informou sobre a transferência, mas não explicou a espera da família pela abertura da vaga.

LEITOS

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, divulgado nesse domingo (14) pelo governo do Estado, a taxa de ocupação de leitos no Sul do Estado é de 79,10%.

Entre as ocupações para os pacientes adultos são: 27 leitos de UTI disponíveis na Santa Casa de Misericórdia, mas 25 estão ocupados. Já na Santa Casa de Guaçuí, dos dez leitos disponíveis para pacientes, oito estão ocupados. No Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, das 20 vagas destinadas ao tratamento de pacientes com coronavírus, resta apenas uma vaga.