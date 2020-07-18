Movimento no comércio na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A atualização do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, apresentada na manhã deste sábado (18) mudou a situação de 27 cidades capixabas, que saíram do grupo de risco alto de contaminação do novo coronavírus para moderado ou baixo. Além da mudança na classificação, esses municípios passam agora a contar com diferentes regras restritivas, principalmente no comércio.

A nova classificação passa a valer a partir de segunda-feira (20). Nela, 14 cidades continuam em risco alto, 45 em risco moderado e 19 em risco baixo. Para definir a situação de cada um destes locais, o governo estadual tem utilizado a Matriz de Risco, um sistema de avaliação que cruza vários indicadores para obter o nível de ameaça e vulnerabilidade das cidades diante da Covid-19.

Novo Mapa de Risco com a classificação atualizada das cidades em relação a transmissão do novo coronavírus passa a valer nesta segunda-feira (20) Crédito: Divulgação / Governo do ES

Quatro parâmetros estão sendo levados em conta para definir a ameaça na matriz de risco: letalidade da Covid-19, isolamento, percentual de pessoas com mais de 60 anos na população e número de casos ativos. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (atualmente está em 76%) é considerada como fator de vulnerabilidade do Estado para a doença. Os dados são atualizados semanalmente.

Your browser does not support the audio element. Risco alto, moderado e baixo - o que está permitido em cada cidade do ES

A partir dos cálculos da matriz de risco, os municípios são classificados com risco baixo, moderado, alto e extremo (quando é aplicado o lockdown). Cada classificação possui regras e protocolos diferentes, como medidas de restrição ao funcionamento de comércio e atividades de lazer.

Confira abaixo o que está permitido em cada uma dessas classificações e em qual grupo cada cidade se encontra.

RISCO ALTO



Quatorze municípios permanecem em risco alto para o novo coronavírus. Na Região Metropolitana, Cariacica é o único com esta classificação. Nestes locais, o comércio funciona apenas de segunda a sexta-feira, em dias alternados, das 10h às 16h. Nos dias pares abrem lojas de produtos pessoais e, nos dias ímpares, as que vendem produtos de uso não-pessoal.

Além disso, os restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O funcionamento aos fins de semana está proibido (com exceção da venda por delivery). Já as academias estão restritas a atender apenas cinco usuários por hora.

RISCO MODERADO

A maioria das cidades capixabas se encontra no grupo de risco moderado para a Covid-19. São 45 municípios, de acordo com a última atualização da matriz.

Nestes locais, o comércio fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Restaurantes também podem funcionar de segunda a sexta-feira até 18h e estão autorizados a abrir aos sábados das 10h às 16 horas. Para os municípios com população abaixo de 70 mil habitantes, os prefeitos podem alterar o horário de funcionamento, desde que respeite o máximo de 6 horas diárias.

Já as academias não possuem restrição para o número de usuários, como acontece nas cidades com risco alto para a Covid-19, mas ainda têm que seguir outras restrições e protocolos sanitários.



RISCO BAIXO

As cidades que fazem parte deste grupo são: Alfredo Chaves , Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Ibatiba, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Muniz Freire, Pedro Canário, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.