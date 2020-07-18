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Covid-19

Risco alto, moderado e baixo: o que está permitido em cada cidade do ES

Restrições afetam principalmente lojas e restaurantes. Atualmente, maior parte dos municípios capixabas se encontra em risco moderado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 18:47

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 18:47

Movimento no comércio na Grande Vitória
Movimento no comércio na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A atualização do Mapa de Gestão de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, apresentada na manhã deste sábado (18) mudou a situação de 27 cidades capixabas, que saíram do grupo de risco alto de contaminação do novo coronavírus para moderado ou baixo. Além da mudança na classificação, esses municípios passam agora a contar com diferentes regras restritivas, principalmente no comércio.
A nova classificação passa a valer a partir de segunda-feira (20). Nela, 14 cidades continuam em risco alto, 45 em risco moderado e 19 em risco baixo. Para definir a situação de cada um destes locais, o governo estadual tem utilizado a Matriz de Risco, um sistema de avaliação que cruza vários indicadores para obter o nível de ameaça e vulnerabilidade das cidades diante da Covid-19.
Novo Mapa de Risco com a classificação atualizada das cidades em relação a transmissão do novo coronavírus passa a valer nesta segunda-feira (20)
Novo Mapa de Risco com a classificação atualizada das cidades em relação a transmissão do novo coronavírus passa a valer nesta segunda-feira (20) Crédito: Divulgação / Governo do ES
Quatro parâmetros estão sendo levados em conta para definir a ameaça na matriz de risco: letalidade da Covid-19, isolamento, percentual de pessoas com mais de 60 anos na população e número de casos ativos. Além disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (atualmente está em 76%) é considerada como fator de vulnerabilidade do Estado para a doença. Os dados são atualizados semanalmente.
Risco alto, moderado e baixo - o que está permitido em cada cidade do ES
A partir dos cálculos da matriz de risco, os municípios são classificados com risco baixo, moderado, alto e extremo (quando é aplicado o lockdown). Cada classificação possui regras e protocolos diferentes, como medidas de restrição ao funcionamento de comércio e atividades de lazer. 

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O que muda para restaurantes e academias na nova matriz de risco do ES

Confira abaixo o que está permitido em cada uma dessas classificações e em qual grupo cada cidade se encontra. 

RISCO ALTO

Quatorze municípios permanecem em risco alto para o novo coronavírus. Na Região Metropolitana, Cariacica é o único com esta classificação. Nestes locais, o comércio funciona apenas de segunda a sexta-feira, em dias alternados, das 10h às 16h. Nos dias pares abrem lojas de produtos pessoais e, nos dias ímpares, as que vendem produtos de uso não-pessoal.
Além disso, os restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O funcionamento aos fins de semana está proibido (com exceção da venda por delivery). Já as academias estão restritas a atender apenas cinco usuários por hora. 
As cidades que ainda em risco alto são: Alto Rio NovoAracruz, Bom Jesus do NorteCariacicaColatinaIbiraçuLinharesMimoso do SulNova VenéciaPresidente KennedySão Domingos do NorteSão Gabriel da PalhaSooretama e Vila Valério.

RISCO MODERADO

A maioria das cidades capixabas se encontra no grupo de risco moderado para a Covid-19. São 45 municípios, de acordo com a última atualização da matriz. 
Nestes locais, o comércio fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Restaurantes também podem funcionar de segunda a sexta-feira até 18h e estão autorizados a abrir aos sábados das 10h às 16 horas.  Para os municípios com população abaixo de 70 mil habitantes, os prefeitos podem alterar o horário de funcionamento, desde que respeite o máximo de 6 horas diárias.

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Todas as cidades do ES serão avaliadas individualmente na nova matriz de risco

Já as academias não possuem restrição para o número de usuários, como acontece nas cidades com risco alto para a Covid-19, mas ainda têm que seguir outras restrições e protocolos sanitários.
Fazem parte deste grupo as cidades: Afonso CláudioÁgua Doce do NorteÁguia Branca, Alegre, Anchieta, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muqui, Pancas, Pinheiros, Piúma, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, VianaVila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO

Há também 19 municípios no Estado que já estão na classificação de risco baixo para a transmissão da Covid-19. Desde o dia 5 de junho, nenhuma cidade estava abaixo do moderado. Com a mudança, o comércio nesses locais volta a abrir aos sábados normalmente. Não há limitação de funcionamento de restaurantes ou academias.
As cidades que fazem parte deste grupo são: Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Ibatiba, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Muniz Freire, Pedro Canário, Ponto Belo, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.
Todos os municípios, independente da classificação, devem continuar a seguir o protocolo de distanciamento mínimo entre os clientes, uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

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