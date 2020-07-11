Movimento de pessoas durante a pandemia de coronavírus na Praia da Esquerda, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Responsável por classificar o grau de contaminação do novo coronavírus no Espírito Santo , a matriz de risco calculada para começar a valer na segunda-feira (13) trará uma avaliação individual da pandemia para todos os municípios do Estado. Também haverá alterações que implicarão em novas políticas públicas de contenção à propagação do vírus.

Your browser does not support the audio element. Todas as cidades do ES serão avaliadas individualmente na nova matriz de risco

"Essa classificação mais individual vai dar mais responsabilidade para cada municípios, já que cada um tem seu gestor e sua estrutura. Vamos ter uma fotografia real da situação do momento do município", afirmou o governador também com base em uma mudança na matriz agora que a classificação limítrofe foi desconsiderada. Antes, o município vizinho a uma cidade em risco alto, automaticamente era classificado como alto, o que não acontecerá mais.

CÉNÁRIO DO CORONAVÍRUS NO ES

O governador Renato Casagrande explicou o motivo das mudanças. "A Grande Vitória está entrando em um platô, que é uma certa estabilidade dos casos em um espaço de tempo. Em meio a isso, estamos também com uma taxa de ocupação de leitos de UTI oscilando entre os 80%, o que é o ponto da nossa vulnerabilidade. É necessário que essa taxa fique abaixo de 80% para que haja uma liberação mais forte da atividade econômica", pontuou.

A pandemia está acontecendo de forma diferente quando consideramos a Região Metropolitana e o interior do Espírito Santo. Com atraso de três semanas do ciclo epidemiológico, a propagação do vírus está mais intensa no interior do Estado, com uma velocidade de contaminação medida na taxa de transmissão de 1.6.

O número é muito superior ao da Grande Vitória, que está em 1.09, se aproximando da estabilização (que é apontada em 1), ou seja, uma redução da velocidade de contágio entre as pessoas. Quando falamos do Estado na totalidade, a taxa de transmissão está em 1.2, segundo dados técnicos do grupo formado pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos do Coronavírus no Espírito Santo.

ENTENDA A MATRIZ DE RISCO

A matriz classifica os municípios em risco extremo, alto, moderado e baixo. Para cada estágio, há uma formatação de regras de isolamento e adequação de políticas públicas a serem seguidas, já pré definidas pelo governo . A exemplo está a abertura do comércio com redução de carga horária, dias alternados e de segunda a sexta-feira em municípios de risco alto. Nas cidades de risco moderado, o comércio também abre de segunda a sexta-feira, mas não em dias alternados.

Quatro fatores são considerados para a classificação matriz de risco em cada município:

índice de isolamento social da população; percentual de habitantes com mais de 60 anos; coeficiente de incidência (número de contaminados em relação ao total populacional); taxa de letalidade (número de contaminados em relação ao número de mortos).