'Politização do uso da cloroquina beira o ridículo', diz governador

Hidroxicloroquina, um dos remédios utilizados no combate à Covid-19 sem evidência científica da sua eficácia Crédito: Divulgação

O governador Renato Casagrande afirmou que "beira o ridículo" o uso político que está sendo feito de alguns medicamentos durante a pandemia de coronavírus , como a cloroquina e a ivermectina. O chefe do Executivo estadual disse que confia no julgamento dos profissionais de saúde a esse respeito e que não vê problema na utilização desses remédios em protocolos de tratamento da Covid-19, contanto que a decisão tenha sido tomada por especialistas com base em evidências científicas.

"Tudo que foge das evidências científicas beira o ridículo. Se o médico receitar um medicamento, tome. Se não receitar, não tome. Se eu receitar, não tome. Eu não sou médico. Você confia no profissional de saúde e ele receitou? Tome o medicamento", disse em entrevista coletiva por videoconferência, nesta sexta-feira (10).

Em 29 de maio, a Secretaria de Estado da Saúde atualizou o protocolo de utilização da cloroquina na rede pública estadual de saúde, estabelecendo o uso do medicamento somente mediante avaliação médica e em pacientes hospitalizados, ou seja, em estado grave da doença. Antes, a norma era o uso universal para pacientes em tratamento intensivo.

A decisão de alteração foi feita devido à falta de comprovação científica de que o medicamento tenha real efeito em pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Para o governador, as decisões dos prefeitos são legítimas, desde que tenham sido embasadas em evidências e na análise de especialistas da área da saúde.

"Eu sou engenheiro florestal e bacharel em Direito. Nunca sentei em uma sala de aula para estudar Medicina. É preciso que as pessoas compreendam seu lugar. Seguirei aquilo que os profissionais de saúde indicarem. Preciso ancorar minhas decisões em evidências científicas. É isso que peço às lideranças políticas que não são profissionais de saúde", afirmou.

Para Casagrande, a politização do uso de medicamentos contra a Covid-19 e até de algumas medidas de segurança, como o uso de máscaras, representa uma "política de baixo nível".

"É muito ruim, e de fato beira o ridículo esse nível de politização  seja do medicamento, do uso de máscara, de que o vírus foi uma invenção do povo chinês para prejudicar o mundo... Vamos sair dessa política de baixo nível e vamos tratar de salvar pessoas. Precisamos disso no país todo e, naturalmente, aqui. Seguirei, como governador, o que os profissionais de saúde orientarem", ressaltou.