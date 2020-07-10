Vargem Alta vai disponibilizar cloroquina para pacientes com Covid-19

Segundo a secretaria de saúde de Vargem Alta, os medicamentos já foram solicitados ao Governo do Estado. A hidroxicloroquina e a ivermectina, explica a prefeitura, não serão medicamentos protocolares. Os remédios estarão disponíveis para casos excepcionais, sob a avaliação do médico junto ao paciente, que ainda deve autorizar formalmente o uso.