Vargem Alta vai disponibilizar cloroquina para pacientes com Covid-19

A prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, vai disponibilizar cloroquina e ivermectina para o tratamento dos pacientes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A cidade é um dos municípios capixabas que decidiram adotar o uso dos remédios, mesmo não tendo ainda comprovações científicas da eficácia no tratamento contra a doença.
Segundo a secretaria de saúde de Vargem Alta, os medicamentos já foram solicitados ao Governo do Estado. A hidroxicloroquina e a ivermectina, explica a prefeitura, não serão medicamentos protocolares. Os remédios estarão disponíveis para casos excepcionais, sob a avaliação do médico junto ao paciente, que ainda deve autorizar formalmente o uso.
Os remédios ficarão disponíveis na farmácia básica de saúde do município. Segundo o município, ainda não há previsão de chegada dos medicamentos.
Vargem Alta contabiliza 165 casos, três mortes e 91 curados da doença, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).