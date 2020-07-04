OMS interrompe testes com hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir

A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária Crédito: Freepik

Organização Mundial da Saúde (OMS ) anunciou neste sábado (04), que irá descontinuar os testes do projeto Solidariedade com a hidroxicloroquina e o lopinavir/ritonavir (utilizado no tratamento de HIV), já que os medicamentos não reduziram a mortalidade de pacientes hospitalizados com a Covid-19.

A decisão foi tomada por recomendação do Comitê Diretor Internacional do projeto Solidariedade, formulada a partir de evidências dos estudos e resultados apresentados nos primeiros dias de julho em evento da OMS para a pesquisa e inovação no combate ao coronavírus.

"Resultados provisórios mostram que a hidroxicloroquina e o lopinavir/ritonavir produzem pouca ou nenhuma redução na mortalidade de pacientes com covid-19 hospitalizados, quando comparados ao padrão de atendimento. Os pesquisadores do estudo interromperão os testes com efeito imediato", afirmou a OMS em um comunicado. Segundo a organização, os resultados também não apresentaram evidências de alta na mortalidade.