Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • OMS interrompe testes com hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir
Pandemia

OMS interrompe testes com hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir

A entidade destacou ainda que a decisão se aplica apenas ao testes realizados em casos de hospitalização e não afeta a possível avaliação de outros estudos

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:29
A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária
A cloroquina é um medicamento usado no tratamento da malária Crédito: Freepik
Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste sábado (04), que irá descontinuar os testes do projeto Solidariedade com a hidroxicloroquina e o lopinavir/ritonavir (utilizado no tratamento de HIV), já que os medicamentos não reduziram a mortalidade de pacientes hospitalizados com a Covid-19.
A decisão foi tomada por recomendação do Comitê Diretor Internacional do projeto Solidariedade, formulada a partir de evidências dos estudos e resultados apresentados nos primeiros dias de julho em evento da OMS para a pesquisa e inovação no combate ao coronavírus.
"Resultados provisórios mostram que a hidroxicloroquina e o lopinavir/ritonavir produzem pouca ou nenhuma redução na mortalidade de pacientes com covid-19 hospitalizados, quando comparados ao padrão de atendimento. Os pesquisadores do estudo interromperão os testes com efeito imediato", afirmou a OMS em um comunicado. Segundo a organização, os resultados também não apresentaram evidências de alta na mortalidade.

Veja Também

Médicos criticam uso de cloroquina e ivermectina por prefeituras no ES

Cachoeiro de Itapemirim recebe 5 mil doses de cloroquina

Covid-19: Itapemirim distribui kit com cloroquina para quem tem sintoma

A OMS destacou ainda que a decisão se aplica apenas ao testes realizados em casos de hospitalização, e não afeta a possível avaliação de outros estudos do uso da hidroxicloroquina e do lopinavir/ritonavir em pacientes não-hospitalizados e na profilaxia pré ou pós-exposição ao vírus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados