Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte Crédito: Reprodução | Rodosol

Nesta edição do "Direção Segura", o destaque é um levantamento realizado entre motociclistas internados no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que mostra que 95% dos acidentes que os levaram até a hospitalização ocorreram em vias que não contavam com fiscalização eletrônica de velocidade. O trabalho ainda aponta que em quase 70% dos casos relatados não havia sinalização de limite de velocidade no local onde ocorreu o acidente. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Instituto Cordial em parceria com a Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego).

Entre os dias 29 de agosto do ano passado e 16 de março de 2026 foram entrevistados presencialmente 66 motociclistas internados no hospital da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Os entrevistadores também questionaram 20 acompanhantes, cinco passageiros e dois pedestres. Também foram analisadas informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) anexadas aos prontuários dos pacientes.

O estudo também aponta que 65% dos acidentes ocorreram na faixa de rolamento. Ou seja, os motocicletas não estavam no corredor entre os demais veículos. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!