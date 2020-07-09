Bolsonaro faz 2 exames por dia para monitorar efeitos da hidroxicloroquina

Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina Crédito: Facebook/Reprodução

O medicamento não tem eficácia comprovada contra a doença e pode ter efeitos colaterais, de acordo com organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, revogou a utilização emergencial da cloroquina nos casos de Covid-19 no país

O monitoramento do coração do presidente vai além do que é recomendado pela SBC. A entidade diz que devem ser realizados exames nos primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com a hidroxicloroquina.

Bolsonaro tem acompanhamento médico diário. Conforme o próprio presidente afirmou na terça-feira (7), há uma equipe médica disponível no Palácio da Alvorada para ele, familiares e funcionários que trabalham no local.

Bolsonaro informou na terça que sentiu os primeiros sintomas. No domingo (5) fez uma tomografia, que não apontou comprometimento dos pulmões. Na segunda-feira (6), fez o exame, que atestou que ele está com o novo coronavírus.

Ainda de acordo com o Globo, integrantes do governo relataram que quatro funcionários que trabalham no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde Bolsonaro despacha, também estão com suspeitas de Covid-19 e estão afastados do trabalho. O presidente está isolado no Palácio da Alvorada e cumpre agendas por videoconferências.

CONTATO COM O PRESIDENTE

O Palácio do Planalto, contudo, não recomenda quarentena de pessoas que tiveram "simples contato" com o presidente. A OMS, ao contrário, diz que é recomendável ficar em casa caso more com alguém infectado ou quem esteve a menos de um metro de um paciente com a doença.