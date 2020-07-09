Bolsonaro faz 2 exames por dia para monitorar efeitos da hidroxicloroquina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está passando por exames de eletrocardiograma duas vezes por dia para monitorar a frequência cardíaca, de acordo com fontes do governo federal, ouvidas pelo jornal O Globo. A medida está sendo tomada desde que ele foi diagnosticado com a Covid-19. A avaliação do funcionamento do coração é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) para pacientes que utilizam a hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus, como é o caso de Bolsonaro.
O medicamento não tem eficácia comprovada contra a doença e pode ter efeitos colaterais, de acordo com organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, revogou a utilização emergencial da cloroquina nos casos de Covid-19 no país.
O monitoramento do coração do presidente vai além do que é recomendado pela SBC. A entidade diz que devem ser realizados exames nos primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com a hidroxicloroquina.
Bolsonaro tem acompanhamento médico diário. Conforme o próprio presidente afirmou na terça-feira (7), há uma equipe médica disponível no Palácio da Alvorada para ele, familiares e funcionários que trabalham no local.
Bolsonaro informou na terça que sentiu os primeiros sintomas. No domingo (5) fez uma tomografia, que não apontou comprometimento dos pulmões. Na segunda-feira (6), fez o exame, que atestou que ele está com o novo coronavírus.
Ainda de acordo com o Globo, integrantes do governo relataram que quatro funcionários que trabalham no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde Bolsonaro despacha, também estão com suspeitas de Covid-19 e estão afastados do trabalho. O presidente está isolado no Palácio da Alvorada e cumpre agendas por videoconferências.
CONTATO COM O PRESIDENTE
O Ministério da Saúde afirmou que a recomendação é que as pessoas que tiverem contato com o presidente busquem atendimento médico. "A nossa orientação é a de que qualquer pessoa que tenha contato com caso confirmado deva procurar uma unidade de saúde", disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia, nesta quarta-feira (8).
O Palácio do Planalto, contudo, não recomenda quarentena de pessoas que tiveram "simples contato" com o presidente. A OMS, ao contrário, diz que é recomendável ficar em casa caso more com alguém infectado ou quem esteve a menos de um metro de um paciente com a doença.
No domingo, Bolsonaro esteve em almoço na casa do embaixador dos Estados Unidos, sem máscara. Também se encontrou com representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na sexta-feira (3).