'Desejo que Bolsonaro saia uma pessoa melhor após coronavírus', diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução

O governador João Doria (PSDB) disse nesta quarta (8) esperar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "saia uma pessoa melhor após o coronavírus".

O presidente afirmou ter atestado positivo para o Covid-19 na terça (7).

"Espero que o presidente faça uma reflexão sobre as suas atitudes e torço para que saia recuperado e uma pessoa melhor do que antes do coronavírus", afirmou Doria.