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Teste positivo

'Desejo que Bolsonaro saia uma pessoa melhor após coronavírus', diz Doria

O presidente afirmou ter atestado positivo para o Covid-19 na terça (7); o governador de SP voltou a se pronunciar sobre o teste positivo nesta quarta (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:04

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:04

Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)
Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) Crédito: Reprodução
O governador João Doria (PSDB) disse nesta quarta (8) esperar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "saia uma pessoa melhor após o coronavírus".
O presidente afirmou ter atestado positivo para o Covid-19 na terça (7).
"Espero que o presidente faça uma reflexão sobre as suas atitudes e torço para que saia recuperado e uma pessoa melhor do que antes do coronavírus", afirmou Doria.
"Desejo que o presidente tenha rápida recuperação e siga as orientações da medicina e não se esqueça de usar máscara, que protege as pessoas que convivem com ele", completou.

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