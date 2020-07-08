Médica do ES que “torceu pela Covid” contra Bolsonaro pede desculpas

A médica capixaba Rozeli de Medeiros Poloni, que ironizou o presidente Jair Bolsonaro
por ele ter contraído a Covid-19
, afirma que está arrependida e que postou a mensagem nas redes sociais levada pela emoção da perda de um médico amigo dela.
Ginecologista e obstetra há 30 anos, Rozeli, que está sendo alvo de ataques nas redes sociais
, principalmente por adeptos do presidente da República, resolveu deletar as mensagens hoje (6).
“Ainda estou em choque com a repercussão do meu post. Concordo que usei mal as palavras, não medi o que escrevi, não pensei. Na emoção, esqueci o alcance de uma rede social. É lógico que não desejo a morte de ninguém, não torço pela doença de ninguém”, afirma a médica.
Embora tenha deletado a postagem, Rozeli mantém a crítica à forma como Bolsonaro tem se comportado em relação à pandemia. “Meu propósito é e sempre será a medicina, trazer à vida e cuidar. Estou abalada com o que estou vendo nos hospitais, não concordo com a postura do presidente em relação à Covid-19, perdi um grande e velho amigo e colega de trabalho recentemente nesta luta contra o vírus.”
Por fim, a médica admite que exagerou na postagem feita ontem (6) no Facebook: “Há um descaso com milhares de vidas que me dói, mas eu sei que, apesar disso tudo, extrapolei nas palavras no post e peço desculpas”, diz Rozeli, que afirma que votou em Bolsonaro para presidente em 2018
.
A postagem da ginecologista e obstetra teve ampla repercussão nas redes sociais, principalmente nas hostes bolsonaristas. Até sites nacionais de apoiadores do presidente da República publicaram a mensagem, que foi muito criticada.