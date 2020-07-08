Médica do ES que “torceu pela Covid” contra Bolsonaro pede desculpas

“Ainda estou em choque com a repercussão do meu post. Concordo que usei mal as palavras, não medi o que escrevi, não pensei. Na emoção, esqueci o alcance de uma rede social. É lógico que não desejo a morte de ninguém, não torço pela doença de ninguém”, afirma a médica.

Embora tenha deletado a postagem, Rozeli mantém a crítica à forma como Bolsonaro tem se comportado em relação à pandemia. “Meu propósito é e sempre será a medicina, trazer à vida e cuidar. Estou abalada com o que estou vendo nos hospitais, não concordo com a postura do presidente em relação à Covid-19, perdi um grande e velho amigo e colega de trabalho recentemente nesta luta contra o vírus.”