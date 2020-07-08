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Leonel Ximenes

Médica do ES que “torceu pela Covid” contra Bolsonaro pede desculpas

Muito criticada nas redes sociais, Rozeli de Medeiros Poloni admite que "extrapolou nas palavras" e diz que não deseja a morte de ninguém

Públicado em 

08 jul 2020 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina
Em vídeo publicado no Facebook, Bolsonaro usa e recomenda hidroxicloroquina Crédito: Facebook/Reprodução
A médica capixaba Rozeli de Medeiros Poloni, que ironizou o presidente Jair Bolsonaro por ele ter contraído a Covid-19, afirma que está arrependida e que postou a mensagem nas redes sociais levada pela emoção da perda de um médico amigo dela.
Ginecologista e obstetra há 30 anos, Rozeli, que está sendo alvo de ataques nas redes sociais, principalmente por adeptos do presidente da República, resolveu deletar as mensagens hoje (6).
“Ainda estou em choque com a repercussão do meu post. Concordo que usei mal as palavras, não medi o que escrevi, não pensei. Na emoção, esqueci o alcance de uma rede social. É lógico que não desejo a morte de ninguém, não torço pela doença de ninguém”, afirma a médica.
Embora tenha deletado a postagem, Rozeli mantém a crítica à forma como Bolsonaro tem se comportado em relação à pandemia. “Meu propósito é e sempre será a  medicina, trazer à vida e cuidar. Estou abalada com o que estou vendo nos hospitais, não concordo com a postura do presidente em relação à Covid-19, perdi um grande e velho amigo e colega de trabalho recentemente nesta luta contra o vírus.”
Por fim, a médica admite que exagerou na postagem feita ontem (6) no Facebook: “Há um descaso com milhares de vidas que me dói, mas eu sei que, apesar disso tudo, extrapolei nas palavras no post e peço desculpas”, diz Rozeli, que afirma que votou em Bolsonaro para presidente em 2018.
A postagem que a médica fez ontem e depois apagou
A postagem que a médica fez ontem e depois apagou Crédito: Reprodução do Facebook
A postagem da ginecologista e obstetra teve ampla repercussão nas redes sociais, principalmente nas hostes bolsonaristas. Até sites nacionais de apoiadores do presidente da República publicaram a mensagem, que foi muito criticada.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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