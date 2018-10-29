Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil

Com 88,44% das urnas apuradas no país, Jair Bolsonaro (PSL) conquistou 55,7% dos votos válidos e está matematicamente eleito presidente do Brasil. Já Fernando Haddad (PT) tem 44,3% dos votos válidos.

Bolsonaro acena após votar no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil

O capitão reformado aguardava a abertura das urnas da votação deste domingo (28) reunido com a família e os principais aliados em sua casa em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O clima entre a cúpula da campanha era de otimismo durante todo o dia. Pesquisas internas da campanha nesta reta final já indicavam uma vitória acima de 60% dos votos.

Bolsonaro deverá fazer um pronunciamento com transmissão pelas emissoras de TV e redes sociais. Não há previsão de que conceda entrevista coletiva. Também não há a informação se já há um discurso pronto por conta da vitória.

ALIADOS

Entre os que esperavam o resultado na casa de Bolsonaro, estão o general Augusto Heleno e o deputado federal Onyx Lorenzoni, ambos confirmados como ministros de um eventual governo. O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, o senador Magno Malta (PR-ES) e o produtor rural Luiz Antonio Nabhan Garcia também aguardavam a apuração no condomínio na Barra da Tijuca.

APOIADORES

Mais cedo, antes mesmo do resultado das urnas, apoiadores do capitão reformado se aglomeravam na frente da casa dele. Uma parte do grupo começou a fazer flexões de braço no meio da avenida Lúcio Costa, em frente à praia da Barra, interrompendo parcialmente o fluxo de carros ao longo da tarde. Os participantes faziam 17 repetições do exercício, número do partido de Bolsonaro, e faziam a contagem juntos em voz alta.

A cor predominante das roupas era amarela, mas as estampas variavam entre imagens no candidato, emblemas da CBF ou dizeres como "meu partido é o Brasil". Alguns estavam fantasiados. Como pano de fundo, músicas conhecidas adaptadas para letras em homenagem a Bolsonaro tocavam em carros ou apartamentos de prédios vizinhos - de funk ao hino nacional.