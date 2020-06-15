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Tratamento da Covid-19

FDA revoga autorização para uso emergencial de hidroxicloroquina nos EUA

A agência determinou que 'é improvável que a CQ e a HCQ sejam eficazes no tratamento a Covid-19 para os usos autorizados nos EUA'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 14:27

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 14:27

Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19
Nenhum estudo científico sobre cloroquina comprovou eficácia da droga contra a Covid-19 Crédito: freepik.com
A agência de controle de drogas dos Estados Unidos, a FDA, revocou nesta segunda-feira, 15, a autorização de uso emergencial de cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) para pacientes com Covid-19.
A agência determinou que "é improvável que a CQ e a HCQ sejam eficazes no tratamento a covid-19 para os usos autorizados nos EUA". O órgão afirmou que "à luz dos eventos adversos cardíacos graves e outros efeitos colaterais graves, os benefícios conhecidos e potenciais de CQ e HCQ não superam mais os riscos conhecidos e potenciais para o uso autorizado".
A autorização tinha sido dada em 28 de março, quando, de acordo com a agência, as evidências científicas permitiam concluir que havia benefícios.

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