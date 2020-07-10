Presidente do CRM-ES, Celso Murad apresentou o estudo na tarde desta sexta-feira (10) Crédito: Larissa Avilez

Your browser does not support the audio element. CRM-ES apresenta estudo que pode mudar protocolo de tratamento da Covid-19

Presidente do órgão, o médico Celso Murad apresentou a situação observada no Pará , onde a quantidade de mortes registradas durante um período de cinco dias caiu de 393 no início de maio, para apenas oito no início deste mês. A princípio, a causa dessa melhora seria a medicação usada nas pessoas, assim que estas apresentaram os primeiros sintomas.

"O tratamento precoce, na fase inicial da doença, pode diminuir a velocidade de replicação do coronavírus e o consequente agravamento da doença. Por se tratar de um curto período de esquema terapêutico, de apenas cinco ou sete dias, os efeitos colaterais desses remédios são muito discretos" Celso Murad - Presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)

Em outras palavras, o estudo preliminar sugere que o uso de remédios com ação antiviral, mesmo antes da confirmação da Covid-19 por meio de testes, pode ser benéfico. Entre os medicamentos que poderiam ser usados nesse tratamento precoce estão alguns já conhecidos, como a cloroquina e a ivermectina.

No entanto, por enquanto, nada muda. "Cada caso precisa ser analisado individualmente e os médicos seguem com autonomia para prescreverem aquilo que julgarem mais adequado, desde que alertem os pacientes de todos os potenciais riscos e benefícios do medicamento. Sempre funcionou desta forma, desde o início da pandemia", explicou Murad.

BAIXO CUSTO DO PROTOCOLO

Além da possibilidade de diminuir os casos graves da Covid-19 e o número de óbitos, o tratamento precoce teria um custo baixo diante das demais alternativas existentes atualmente, de acordo com o médico. "Um esquema terapêutico desse custa cerca de R$ 50 para o Estado. Já promessas de remédios e vacinas poderiam custar muito mais caro", disse.

ESCASSEZ DE MEDICAMENTOS

No entanto, mesmo antes de adotar o protocolo que prevê a prescrição de remédios no início da doença, o presidente do CRM-ES alertou que o Espírito Santo sofre com o desabastecimento. "O Estado permite a adoção de todos os previstos, mas os médicos reclamam sobre a dificuldade no acesso, seja na rede pública ou privada", revelou.

POLITIZAÇÃO É PREJUDICIAL

Por o protocolo incluir medicamentos que já foram alvo de polêmicas no país, Celso Murad defendeu que não é momento de politização. "A sociedade moderna tem um poder de consensualização muito pequeno. Se polarizaram as posições e ser a favor de um remédio virou quase uma questão política. Não é assim que funciona. Se nos dividirmos agora, não resolveremos nada", afirmou.

REUNIÃO COM A SESA: EM BUSCA DE UNIFICAÇÃO

Na próxima quinta-feira (16), o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo tem uma reunião marcada com o secretário Nésio Fernandes, que está à frente da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ). A expectativa do presidente do órgão é que, até a data, análises mais aprofundadas tenham sido feitas e a discussão da possível adoção de novos protocolos já possa ser iniciada.