Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin em entrevista coletiva realizada no início da tarde desta segunda-feira (20) Crédito: Sesa

Your browser does not support the audio element. Leitos Covid-19 poderão atender outras doenças a partir de agosto no ES

De acordo com o secretário, o processo de transição se deve à estabilização no quadro da Covid-19 no Espírito Santo. "De fato, sendo consolidada nesta semana (de 20 a 26/07) a estabilização e a queda da ocupação hospitalar, é possível que, ao longo do mês de agosto, nós já estejamos orientando grande parte dos leitos que serão inaugurados, e parte dos leitos que estão dedicados à Covid, para que possam ser revertidos para atender pacientes com outras condições de saúde", afirmou.

Ainda segundo Fernandes, não estão sendo comprados novos leitos da iniciativa privada para o atendimento aos pacientes do novo coronavírus. "Poderá haver o retorno do perfil de alguns hospitais, de algumas unidades, para atenderem não somente Covid, mas também outras doenças. Nós não estamos mais realizando compras complementares de leitos na iniciativa privada, com novos contratos, estabilizamos essa atividade já tem algumas semanas no Estado e vamos seguir acompanhando toda a evolução da pandemia, porque, caso exista uma ruptura da fase de recuperação, e um retorno a uma nova fase de aceleração, uma segunda onda, nós estaremos preparados para, a qualquer momento, garantir o acesso à população infectada", destacou.

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