Covid-19: quase 70% dos infectados no ES são considerados curados

Pessoas praticam atividades físicas na Praia da Costa durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

69,44%. São 70.609 casos confirmados da doença no Estado. Com 49.036 pacientes considerados curados do novo coronavírus apontados pela atualização desde domingo (19) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), o Espírito Santo registrou um percentual de cura de. São 70.609 casos confirmados da doença no Estado.

87,03% de cura. A 82,46%. De acordo com o painel, entre os cinco municípios com mais casos, Vitória possui o percentual mais alto de pacientes curados. São 9.867 casos notificados e 8.588 pessoas livres da Covid-19, o que representade cura. A Serra é a segunda cidade com o maior índice. São 9.767 casos confirmados e 8.054 pacientes curados, um percentual de

82,07% de pacientes curados. O número é de 8.977 pessoas consideradas livres da doença. 69,94%. Já Vila Velha , que tem 10.938 cidadãos infectados pelo coronavírus, o maior número de casos no Espírito Santo, possuide pacientes curados. O número é de 8.977 pessoas consideradas livres da doença. Linhares , primeira cidade do interior do Estado na lista, possui 3.637 casos e 2.544 curados, ou seja,

33,19%. Já Cariacica possui o menor percentual de cura dentre os cinco municípios com mais casos. O painel aponta que foram notificados 7.862 casos da doença na cidade e 2.610 pessoas foram curadas, um percentual de apenas

A partir desta semana, o Governo do Estado dará incídio à segunda fase do Inquérito Sorológico , que tem como objetivo identificar na população a presença de anticorpos contra o coronavírus. Até o momento, segundo os dados observados durante a primeira fase, 386.193 pessoas já tiveram algum tipo de contato com o vírus no Espírito Santo.

A primeira fase do inquérito teve quatro etapas e foi realizada em 19 cidades do Estado. Já a segunda fase será realizada nos 13 maiores municípios do Espírito Santo.

ESTADO VAI INVESTIGAR REINFECÇÃO

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, informou durante coletiva de imprensa no último dia 10 que um aumento na capacidade de testagem pelo Laboratório Central (Lacen) vai possibilitar ao governo investigar casos de reinfecção do novo coronavírus no Espírito Santo

Segundo o secretário, existem pessoas que já apresentaram sintomas característicos de uma nova infecção, mas isso só poderá ser comprovao através das investigações laboratoriais.