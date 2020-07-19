Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES chega a 74,75%

Segundo a Sesa, 74,75% dos leitos de UTI no ES estão ocupados Crédito: Reprodução/TV

Os hospitais do Espírito Santo possuem 74,75% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus. As informações são da atualização deste domingo (19) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que indicou que são 705 leitos existentes no Estado e 527 estão em uso.

De acordo com o painel, as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 66,58% de utilização. São 769 leitos disponibilizados e 512 estão ocupados. Já o total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1.474, com 1.039 em uso, um percentual de 70,49%.

O painel indicou que a Região Norte do Espírito Santo possui a maior taxa de ocupação do Estado, com 83,33% das UTIs em uso. São 78 leitos disponibilizados e 65 estão ocupados. A Região Metropolitana tem 78,44% de seus leitos de UTI ocupados: são 487 vagas disponibilizadas e 382 estão sendo utilizadas.