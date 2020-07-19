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Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES chega a 74,75%

De acordo com o Painel Covid-19, são 705 leitos existentes no Estado e 527 estão em uso. A Região Norte possui o índice mais alto, com 83,33% das UTIs ocupadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 17:14

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 17:14

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo a Sesa, 74,75% dos leitos de UTI no ES estão ocupados  Crédito: Reprodução/TV
Os hospitais do Espírito Santo possuem 74,75% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus. As informações são da atualização deste domingo (19) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que indicou que são 705 leitos existentes no Estado e 527 estão em uso.
De acordo com o painel, as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 66,58% de utilização. São 769 leitos disponibilizados e 512 estão ocupados. Já o total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1.474, com 1.039 em uso, um percentual de 70,49%.
A taxa de ocupação deste domingo é  maior do que o número registrado neste sábado, quando, segundo o Painel Covid-19, o Estado possuía 73,90% de leitos de UTI em uso, o menor índice dos últimos dois meses.

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O painel indicou que a Região Norte do Espírito Santo possui a maior taxa de ocupação do Estado, com 83,33% das UTIs em uso. São 78 leitos disponibilizados e 65 estão ocupados. A Região Metropolitana tem 78,44% de seus leitos de UTI ocupados: são 487 vagas disponibilizadas e 382 estão sendo utilizadas.
A Região Sul possui 96 leitos de UTI e 56 estão ocupados, um percentual de 58,33% de utilização. Já a Região Central possui a menor taxa de ocupação, com 54,55%, sendo 44 leitos disponibilizados e 24 atualmente em uso.

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