Cariacica é a única cidade da Grande Vitória com risco alto para Covid-19

Movimento de pedestres na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A classificação dos municípios é feita através de um sistema de avaliação da disseminação do novo coronavírus chamado Matriz de Risco. Nela, vários indicadores são cruzados para definir as medidas de restrição necessárias para cada cidade, conforme o seu desempenho. Atualmente, são usados como referências a taxa de ocupação dos leitos de UTI, a casos ativos da Covid-19, o percentual de pessoas com mais de 60 anos na população e o índice de isolamento social nos municípios. Esses dados são atualizados semanalmente.

De acordo com a última atualização, 14 cidades estão em risco alto, 45 em risco moderado e 19 em risco baixo. Nenhuma cidade capixaba apresentou, até o momento, risco extremo, que demandaria o "lockdown", ou fechamento completo das atividades em uma cidade. Confira o mapa abaixo:

Novo Mapa de Risco com a classificação atualizada das cidades em relação a transmissão do novo coronavírus passa a valer nesta segunda-feira (20) Crédito: Divulgação / Governo do ES

Cariacica é um destes 14 municípios que ainda possui risco alto de contágio do novo coronavírus. É, contudo, a única cidade da Região Metropolitana que não conseguiu reduzir os índices o suficiente para fazer parte do grupo de risco moderado, como é o caso de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana, esta última a primeira a sair do risco alto.

O governador Renato Casagrande comentou o caso de Cariacica e disse que a cidade está em um ciclo epidemiológico diferente, visto que os casos de coronavírus apareceram mais tarde. "Lá a doença chegou atrasada e ainda está em uma curva maior de aumento do contágio", declarou durante pronunciamento.

CARIACICA: REPRESAMENTO DE RESULTADOS FEZ AUMENTAR CASOS

Procurada, a prefeitura de Cariacica afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para compreender os detalhes de avaliação e de classificação do 14º Mapa de Risco Covid-19, anunciado pelo governador na manhã deste sábado (18), que manteve Cariacica em risco considerado alto. De acordo com a prefeitura, os dados foram divulgados antes de serem apresentados para as equipes técnicas dos municípios.

Segundo a prefeitura, uma inserção retroativa recente de resultados represados por um laboratório privado resultou em um aumento significativo de casos positivos, o que pode ter influenciado na nova matriz.

"Com alteração na matriz de risco, levando em consideração dados inseridos no Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS) para análise dos últimos 21 dias retroativos, e não mais do período inicial até a data do levantamento da matriz, ocorreu no município de Cariacica uma inserção retroativa recentemente de resultados represados por um laboratório privado (o qual foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde) e que atende a serviços de saúde privados do município, resultando num aumento significativo de casos positivos confirmados e ainda não finalizados no sistema. Isto pode ter influenciado na nova matriz apresentada", disse, em nota, a Prefeitura de Cariacica.

A prefeitura garantiu ainda que continuará com ações relacionadas ao combate da proliferação do vírus como a fiscalização integrada do comércio, limpeza especial com cloro desinfetante em pontos de grande movimentação de pessoas e a orientação à população em geral para que não se descuide do isolamento social, do uso de máscaras se for necessária a saída das residências e higiene frequente, incluindo lavagem das mãos e uso de álcool em gel.