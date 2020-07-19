Coronavírus: ES registra 478 casos e 20 mortes em 24 horas

O Espírito Santo registrou 478 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e chegou ao número de 70.609 contaminados, segundo dados da atualização deste domingo (19) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa).
O painel apontou também que o Estado atingiu 2.222 mortes em decorrência da doença, ou seja, foram 20 óbitos registrados de sábado (18) para domingo. A taxa de mortalidade, portanto, é de 3,15% no Espírito Santo, segundo o painel.
O Painel Covid-19 apontou ainda que, no mesmo período, 370 pessoas foram consideradas curadas da doença no Estado, que chegou ao número de 49.036 pacientes livres da Covid-19.
No último dia 10, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que existe uma estabilização no número de casos confirmados de coronavírus na Grande Vitória. O secretário, porém, reiterou que é necessário ainda respeitar todas as medidas de segurança, como a utilização de máscaras e ácool em gel e evitar aglomerações.
Além disso, o comércio poderá a funcionar em alguns municípios da Grande Vitória a partir desta segunda-feria (20), já que a nova matriz de risco do Estado colocou Vitória, Serra e Vila Velha na classificação de risco moderado para transmissão do coronavírus.
CASOS POR MUNICÍPIO
Vila Velha continua sendo o município do Espírito Santo com o maior número de casos confirmados de coronavírus, com 10.938 notificações. Vitória aparece em segundo lugar na lista, com 9.867 registros. Já a Serra possui 9.767 pacientes infectados pela doença.
O bairro do Espírito Santo com mais casos confirmados é Jardim Camburi, em Vitória, com 1.311 registros. Praia da Costa e Itapuã, ambos em Vila Velha, possuem 1.194 e 823 casos, respectivamente.