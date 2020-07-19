Coronavírus: ES registra 478 casos e 20 mortes em 24 horas

Imagens de drone da Praça do Papa na Enseada do Suá Crédito: Luciney Araújo

O Espírito Santo registrou 478 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e chegou ao número de 70.609 contaminados, segundo dados da atualização deste domingo (19) do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa).

O painel apontou também que o Estado atingiu 2.222 mortes em decorrência da doença, ou seja, foram 20 óbitos registrados de sábado (18) para domingo. A taxa de mortalidade, portanto, é de 3,15% no Espírito Santo, segundo o painel.

O Painel Covid-19 apontou ainda que, no mesmo período, 370 pessoas foram consideradas curadas da doença no Estado, que chegou ao número de 49.036 pacientes livres da Covid-19.

CASOS POR MUNICÍPIO

Vila Velha continua sendo o município do Espírito Santo com o maior número de casos confirmados de coronavírus, com 10.938 notificações. Vitória aparece em segundo lugar na lista, com 9.867 registros. Já a Serra possui 9.767 pacientes infectados pela doença.