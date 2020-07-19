Parque Moscoso, um dos locais que começarão a ser reabertos, com restrições, ao público na Capital Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público

A Prefeitura de Vitória divulgou que os 18 parques da cidade voltarão a funcionar a partir desta segunda-feira (20), em horário especial: das 6 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

Serão permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha, ciclismo e exercícios individuais (conforme a estrutura de cada parque), desde que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras

De acordo com as determinações publicadas pelo governo, acesso a quadras e campos, em parques que possuam a estrutura, segue proibido, assim como uso de equipamentos de ginástica. Placas que indicam as proibições deverão estar dispostas nos parques.

Também ficará proibido o acesso e uso a parquinhos infantis, realização de eventos e uso de bebedouros. A orientação é que visitantes levem recipiente próprio com água e disponham de álcool para realizar a higienização das mãos com frequência, evitando tocar nos olhos, nariz e boca.

Arquivos & Anexos Edição extra do Diário Oficial - 18/07/2020 Tamanho do arquivo: 381kb Baixar

À gestão dos parques, os deveres são, além de placas indicadoras das proibições de acessos, reforçar a limpeza e higienização geral nas áreas de apoio, como sanitários, portarias e quiosques.

"A nossa cidade passou do risco alto para o risco médio. Isso nos dá a oportunidade de reiniciarmos algumas atividades, mas também a responsabilidade, a corresponsabilidade de continuarmos usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, não aglomerando nos parques, ficando à distância, cada núcleo familiar ficando à distância de outro núcleo familiar para que a gente possa manter a cidade no risco médio e ir até para o risco baixo", comentou Luciano Rezende.

Caso haja restaurantes ou lanchonetes no parque, eles deverão observar horário de funcionamento, protocolos de higiene, distância de dois metros entre as mesas e distância de pelo menos 1,5 metro em filas para atendimentos. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Desenvolvimento irão fiscalizar esses estabelecimentos.

Aos finais de semana, os parques seguirão fechados.

Além dos parques, a Prefeitura de Vitória afirma que vai liberar, no mesmo horário e com as mesmas restrições, o Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) e o Centro Esportivo de Goiabeiras. Os projetos Tamar e o Baleia Jubarte, instalados na Praça do Papa, também voltarão a receber visitantes com as mesmas regras de funcionamento dos parques.

PARQUES URBANOS QUE SERÃO REABERTOS

Parque da Pedra da Cebola fechado para visitação devido à pandemia será reaberto, com restrições, a partir de segunda-feira (20) Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Parque Barreiros Parque Pianista Manolo Cabral

Horto de Maruípe

Parque Padre Alfonso Pastore

Parque Moscoso

Pedra da Cebola

Atlântica Parque

Parque Barão de Monjardim

Parque Municipal de Mangue Seco

Centro de Esportes e Lazer Eucalipto



PARQUES NATURAIS QUE SERÃO REABERTOS

Parque da Gruta da Onça, no Centro da Capital Crédito: Prefeitura de Vitória

Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (Projeto Caiman) Parque da Fonte Grande

Parque da Gruta da Onça

Parque Chácara Von Schilgen

Parque de Tabuazeiro

Parque Pedra dos Dois Olhos

Refúgio da Vida Silvestre de Fradinhos

Parque Dom Luiz Gonzaga Fernandes



Em Vila Velha, a tendência é de que o município também siga a mesma linha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, a restrição ainda está em vigor, mas, como a administração tem seguido as orientações do Estado para a Grande Vitória, segundo ele, a tendência é liberar o acesso como foi proposto pelo governador.

Já na Serra, a prefeitura irá manter fechado os espaços de visitação no Parque da Cidade, assim como as quadras, parquinhos, academias, espaço para calistenia, jardim sensorial e o estacionamento. Por lá, está permitido apenas o acesso à pista de caminhada e à ciclovia, com o uso de máscara e em horário reduzido, de segunda a sexta, das 6h às 18h.

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