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Coronavírus no ES

Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público

Mudanças ocorrem após a Capital do Espírito Santo passar de 'risco alto de contágio do coronavírus' para 'risco moderado'; reaberturas devem seguir uma série de regras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 22:51

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 22:51

Data: 03/09/2019 - ES - Vitória - Parque Moscoso - Fotografias para o aniver´sario de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Parque Moscoso, um dos locais que começarão a ser reabertos, com restrições, ao público na Capital Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público
Além da reabertura do comércio sem esquema de rodízio a partir da próxima segunda-feira (20)Vitória vai liberar, com restrições, o acesso a parques públicos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende, no fim da noite deste sábado (18), após o governo estadual divulgar uma edição extra do Diário Oficial, na qual estão as novas classificações de risco dos municípios capixabas e as diretrizes a serem seguidas, de acordo com a Matriz de Risco, protocolo de controle e combate à transmissão da Covid-19 no Estado.
A Prefeitura de Vitória divulgou que os 18 parques da cidade voltarão a funcionar a partir desta segunda-feira (20), em horário especial: das 6 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.
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Serão permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha, ciclismo e exercícios individuais (conforme a estrutura de cada parque), desde que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras.
De acordo com as determinações publicadas pelo governo, acesso a quadras e campos, em parques que possuam a estrutura, segue proibido, assim como uso de equipamentos de ginástica. Placas que indicam as proibições deverão estar dispostas nos parques.
Também ficará proibido o acesso e uso a parquinhos infantis, realização de eventos e uso de bebedouros. A orientação é que visitantes levem recipiente próprio com água e disponham de álcool para realizar a higienização das mãos com frequência, evitando tocar nos olhos, nariz e boca.

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Edição extra do Diário Oficial - 18/07/2020

Tamanho do arquivo: 381kb
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À gestão dos parques, os deveres são, além de placas indicadoras das proibições de acessos, reforçar a limpeza e higienização geral nas áreas de apoio, como sanitários, portarias e quiosques.
"A nossa cidade passou do risco alto para o risco médio. Isso nos dá a oportunidade de reiniciarmos algumas atividades, mas também a responsabilidade, a corresponsabilidade de continuarmos usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, não aglomerando nos parques, ficando à distância, cada núcleo familiar ficando à distância de outro núcleo familiar para que a gente possa manter a cidade no risco médio e ir até para o risco baixo", comentou Luciano Rezende.
Caso haja restaurantes ou lanchonetes no parque, eles deverão observar horário de funcionamento, protocolos de higiene, distância de dois metros entre as mesas e distância de pelo menos 1,5 metro em filas para atendimentos. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Desenvolvimento irão fiscalizar esses estabelecimentos.
Aos finais de semana, os parques seguirão fechados.
Além dos parques, a Prefeitura de Vitória afirma que vai liberar, no mesmo horário e com as mesmas restrições, o Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) e o Centro Esportivo de Goiabeiras. Os projetos Tamar e o Baleia Jubarte, instalados na Praça do Papa, também voltarão a receber visitantes com as mesmas regras de funcionamento dos parques.

PARQUES URBANOS QUE SERÃO REABERTOS

Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Parque da Pedra da Cebola fechado para visitação devido pandemia de coronavírus - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Parque da Pedra da Cebola fechado para visitação devido à pandemia será reaberto, com restrições, a partir de segunda-feira (20) Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
  1. Parque Barreiros
  2. Parque Pianista Manolo Cabral
  3. Horto de Maruípe
  4. Parque Padre Alfonso Pastore
  5. Parque Moscoso
  6. Pedra da Cebola
  7. Atlântica Parque
  8. Parque Barão de Monjardim
  9. Parque Municipal de Mangue Seco
  10. Centro de Esportes e Lazer Eucalipto

PARQUES NATURAIS QUE SERÃO REABERTOS

Gruta da Onça
Parque da Gruta  da Onça, no Centro da Capital Crédito: Prefeitura de Vitória
  1. Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (Projeto Caiman)
  2. Parque da Fonte Grande
  3. Parque da Gruta da Onça
  4. Parque Chácara Von Schilgen
  5. Parque de Tabuazeiro
  6. Parque Pedra dos Dois Olhos
  7. Refúgio da Vida Silvestre de Fradinhos
  8. Parque Dom Luiz Gonzaga Fernandes
Em Vila Velha, a tendência é de que o município também siga a mesma linha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, a restrição ainda está em vigor, mas, como a administração tem seguido as orientações do Estado para a Grande Vitória, segundo ele, a tendência é liberar o acesso como foi proposto pelo governador.
Já na Serra, a prefeitura irá manter fechado os espaços de visitação no Parque da Cidade, assim como as quadras, parquinhos, academias, espaço para calistenia, jardim sensorial e o estacionamento. Por lá, está permitido apenas o acesso à pista de caminhada e à ciclovia, com o uso de máscara e em horário reduzido, de segunda a sexta, das 6h às 18h.

REGRAS

  •  Funcionamento de segunda à sexta das 6h até as 16h, limitado a 50% da capacidade de lotação.
  • Obrigatório uso de máscaras por visitantes e colaboradores.
  • Permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha e ciclismo e exercícios individuais (conforme a estrutura de cada parque), desde que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras.
  • Proibida prática de esportes coletivos, com sinalização de restrição de acesso às quadras e campos.
  • Proibido uso de equipamentos de ginástica, com sinalização de restrição acesso aos mesmos.
  • Proibido uso de parquinhos infantis, com sinalização de restrição acesso aos mesmos.
  • Eventos seguem proibidos.
  • Bebedouros não estarão disponíveis devido à pandemia.
  • Uso de máscaras obrigatório.
  • Manter pelo menos 1,5 metro de distância em relação aos colaboradores e usuários do parque.
  • Pessoas que se enquadrem nos parâmetros de grupo de risco, devem evitar acesso ou escolher acessar o parque em horários de menor lotação.
  • Não frequentar os parques em casos de sintomas de síndromes gripais ou contato com pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 até que se encerre o período de quarentena recomendado.
  • Levar seu próprio recipiente com água.
  • Dispor de álcool e/ou álcool gel 70º para realizar a higienização das mãos com frequência e evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

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