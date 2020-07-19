Com restrições, parques de Vitória voltam a abrir ao público
Além da reabertura do comércio sem esquema de rodízio a partir da próxima segunda-feira (20), Vitória vai liberar, com restrições, o acesso a parques públicos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende, no fim da noite deste sábado (18), após o governo estadual divulgar uma edição extra do Diário Oficial, na qual estão as novas classificações de risco dos municípios capixabas e as diretrizes a serem seguidas, de acordo com a Matriz de Risco, protocolo de controle e combate à transmissão da Covid-19 no Estado.
A Prefeitura de Vitória divulgou que os 18 parques da cidade voltarão a funcionar a partir desta segunda-feira (20), em horário especial: das 6 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.
Serão permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha, ciclismo e exercícios individuais (conforme a estrutura de cada parque), desde que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras.
De acordo com as determinações publicadas pelo governo, acesso a quadras e campos, em parques que possuam a estrutura, segue proibido, assim como uso de equipamentos de ginástica. Placas que indicam as proibições deverão estar dispostas nos parques.
Também ficará proibido o acesso e uso a parquinhos infantis, realização de eventos e uso de bebedouros. A orientação é que visitantes levem recipiente próprio com água e disponham de álcool para realizar a higienização das mãos com frequência, evitando tocar nos olhos, nariz e boca.
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Edição extra do Diário Oficial - 18/07/2020
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À gestão dos parques, os deveres são, além de placas indicadoras das proibições de acessos, reforçar a limpeza e higienização geral nas áreas de apoio, como sanitários, portarias e quiosques.
"A nossa cidade passou do risco alto para o risco médio. Isso nos dá a oportunidade de reiniciarmos algumas atividades, mas também a responsabilidade, a corresponsabilidade de continuarmos usando máscara, lavando as mãos com água e sabão, usando álcool em gel, não aglomerando nos parques, ficando à distância, cada núcleo familiar ficando à distância de outro núcleo familiar para que a gente possa manter a cidade no risco médio e ir até para o risco baixo", comentou Luciano Rezende.
Caso haja restaurantes ou lanchonetes no parque, eles deverão observar horário de funcionamento, protocolos de higiene, distância de dois metros entre as mesas e distância de pelo menos 1,5 metro em filas para atendimentos. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Desenvolvimento irão fiscalizar esses estabelecimentos.
Aos finais de semana, os parques seguirão fechados.
Além dos parques, a Prefeitura de Vitória afirma que vai liberar, no mesmo horário e com as mesmas restrições, o Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão) e o Centro Esportivo de Goiabeiras. Os projetos Tamar e o Baleia Jubarte, instalados na Praça do Papa, também voltarão a receber visitantes com as mesmas regras de funcionamento dos parques.
PARQUES URBANOS QUE SERÃO REABERTOS
- Parque Barreiros
- Parque Pianista Manolo Cabral
- Horto de Maruípe
- Parque Padre Alfonso Pastore
- Parque Moscoso
- Pedra da Cebola
- Atlântica Parque
- Parque Barão de Monjardim
- Parque Municipal de Mangue Seco
- Centro de Esportes e Lazer Eucalipto
PARQUES NATURAIS QUE SERÃO REABERTOS
- Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (Projeto Caiman)
- Parque da Fonte Grande
- Parque da Gruta da Onça
- Parque Chácara Von Schilgen
- Parque de Tabuazeiro
- Parque Pedra dos Dois Olhos
- Refúgio da Vida Silvestre de Fradinhos
- Parque Dom Luiz Gonzaga Fernandes
Em Vila Velha, a tendência é de que o município também siga a mesma linha. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, a restrição ainda está em vigor, mas, como a administração tem seguido as orientações do Estado para a Grande Vitória, segundo ele, a tendência é liberar o acesso como foi proposto pelo governador.
Já na Serra, a prefeitura irá manter fechado os espaços de visitação no Parque da Cidade, assim como as quadras, parquinhos, academias, espaço para calistenia, jardim sensorial e o estacionamento. Por lá, está permitido apenas o acesso à pista de caminhada e à ciclovia, com o uso de máscara e em horário reduzido, de segunda a sexta, das 6h às 18h.
REGRAS
- Funcionamento de segunda à sexta das 6h até as 16h, limitado a 50% da capacidade de lotação.
- Obrigatório uso de máscaras por visitantes e colaboradores.
- Permitidas atividades de caminhada, corrida, trilha e ciclismo e exercícios individuais (conforme a estrutura de cada parque), desde que os usuários respeitem o distanciamento social e o uso de máscaras.
- Proibida prática de esportes coletivos, com sinalização de restrição de acesso às quadras e campos.
- Proibido uso de equipamentos de ginástica, com sinalização de restrição acesso aos mesmos.
- Proibido uso de parquinhos infantis, com sinalização de restrição acesso aos mesmos.
- Eventos seguem proibidos.
- Bebedouros não estarão disponíveis devido à pandemia.
- Uso de máscaras obrigatório.
- Manter pelo menos 1,5 metro de distância em relação aos colaboradores e usuários do parque.
- Pessoas que se enquadrem nos parâmetros de grupo de risco, devem evitar acesso ou escolher acessar o parque em horários de menor lotação.
- Não frequentar os parques em casos de sintomas de síndromes gripais ou contato com pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 até que se encerre o período de quarentena recomendado.
- Levar seu próprio recipiente com água.
- Dispor de álcool e/ou álcool gel 70º para realizar a higienização das mãos com frequência e evitar tocar nos olhos, nariz e boca.