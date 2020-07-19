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Tratamento

Covid-19: prefeito de Água Doce do Norte melhora, mas segue intubado

De acordo com secretário de saúde, ele está respondendo bem ao tratamento, mas médicos avaliam que o estado de saúde dele ainda é de risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 12:42

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 12:42

Prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite, está internado na UTI
Prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite, está internado na UTI Crédito: Facebook
Com Covid-19, o prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite (PSB), segue internado na UTI, mas vem se recuperando aos poucos. Intubado, respirando com o auxílio de ventiladores mecânicos, desde a terça-feira (14), familiares informaram que ele está respondendo bem ao tratamento.
O secretário da Saúde do município, Nilson Botelho, afirma que a saturação do pulmão do prefeito está melhor e a pressão também está controlada. "O médico disse que ele é um paciente de risco ainda, mas estamos orando pela recuperação dele", disse.
Paulo Márcio está internado na UTI do Hospital Maternidade São José, em Colatina, desde o último dia 7 de julho. Com a ausência dele da administração, o vice-prefeito, Jacy Donato (PV), que estava morando nos Estados Unidos havia um ano e meio, retornou às pressas para o município e assumiu o comando da prefeitura na última terça-feira (14).
O caso ganhou repercussão no Estado, já que, mesmo morando no exterior, o vice-prefeito permanecia recebendo os salários pagos pelo município. A administração avalia se tomará alguma providência em relação aos R$ 97,7 mil recebidos por Jacy durante o período. A Câmara de Água Doce do Norte deve votar na próxima sessão, no dia 25 de julho, uma emenda à Lei Orgânica do município para restringir a saída do vice-prefeito do país por mais de 15 dias, sem aviso prévio.

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