Com Covid-19, prefeito de Água Doce do Norte é intubado em UTI

Segundo o vice, havia "pouco mais de um ano e meio" que não pisava em Água Doce do Norte, mas ele contou, à reportagem da TV Gazeta, que conversava com o prefeito e servidores da prefeitura, mesmo morando no exterior. Ao ser questionado por que não abriu mão dos salários ou renunciou ao cargo para deixar o país, ele disse ter agido "dentro da lei" e que se tivesse renunciado "não poderia assumir o município, caso houvesse necessidade, como agora".