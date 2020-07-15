Água Doce do Norte causaria inveja ao novelista Dias Gomes

Vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Donato (de cinza, ao centro), voltou para a cidade Crédito: Divulgação

De José Sarney a Michel Temer , a experiência democrática brasileira na Nova República tem sido um campo fértil para o protagonismo do vice, essa figura politicamente oculta durante as eleições que em três ocasiões desde então foi alçada das sombras para assumir o comando do país. Nas demais esferas do Executivo, esse aspecto incógnito não se difere, e não são raros os eleitores que nem ao menos se lembram do nome do vice "em exercício".

Foi preciso, contudo, que o prefeito Paulo Márcio Leite (PSB) padecesse com a Covid-19 e necessitasse de internação para que ficasse evidente que a longa temporada nova-iorquina de Jacy Rodrigues da Costa, conhecido como Jacy Donato, não era condizente com sua função pública.

Também mentiu sobre a remuneração, da qual disse abdicar quando passa temporadas maiores fora do município. O desmentido veio por meio do Portal da Transparência do município, no qual constava o recebimento, religiosamente, dos R$ 5.750 todos os meses desde 2016. Pouco mais de mil dólares na cotação desta terça-feira (14), para mencionar a moeda corrente do país em que estava de fato morando.

A postura questionável de Jacy Donato, tragicamente, tem amparo legal. A Lei Orgânica do município não prevê punição ao vice-prefeito que se ausenta por mais de 15 dias, o que não é permitido ao chefe do Executivo. Assim, estabelece-se a brecha para que o abuso se normalize

Perante as regras municipais, a conduta do vice-prefeito é imoral, mas não ilegal. Mas é possível que ele não se safe pela amplitude do texto constitucional, que prevê que o presidente e o vice-presidente da República não podem "sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a quinze dias, sob pena de perder o cargo". Assim, a legislação municipal, que deve seguir a Constituição Federal, estaria ferindo o "princípio da simetria".

O vice, ao se comprometer com a sociedade em um pleito, precisa estar de prontidão diante de situações de exoneração, cassação de mandato, morte ou ausência do prefeito por motivos de viagem ou de saúde. A consequência mais flagrante da ausência do vice de Água Doce do Norte diz respeito à própria condução dos trabalhos como agente público: distante da realidade municipal há quase dois anos, como será capaz de se inteirar das urgências da população e estabelecer políticas públicas prioritárias?

Ao vice, de fato, cabe primordialmente o papel da espera diante do acaso. Outras atribuições administrativas e políticas podem ser a ele delegadas, com o aval do chefe do Executivo. Mas é incontestável que a distância é prejudicial à atuação do vice, quando e se ela for necessária. É um absurdo a qualquer um que se submeta à vida política ignorar essa obviedade.