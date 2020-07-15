Serra é cidade que mais investiu em 2019, e Vitória fica em 3º. Veja ranking

Prefeitura Municipal da Serra: município liderou os gastos com investimentos em 2019 Crédito: Guilherme Ferrari

Em 2019, a Serra foi o município capixaba que mais gastou com investimentos, seguido por Cariacica Vitória . As informações são da revista Finanças dos Municípios Capixabas, a partir do levantamento elaborado pela Consultoria Aequus, que teve os dados disponibilizados nesta terça-feira (14).

Com um montante de R$ 213,3 milhões, a Serra liderou este tipo de aplicação de recursos no Espírito Santo pelo quinto ano consecutivo, seguida por Cariacica, que ocupou o segundo lugar, com R$ 120 milhões. Apesar de ser a cidade que registrou a maior receita do Estado, Vitória caiu para o terceiro lugar, com investimentos que totalizaram R$ 106 milhões. (Veja a tabela abaixo).

Juntos, os investimentos dos municípios capixabas somaram R$ 1,27 bilhão, o que representa 52% a mais em 2019, se comparado com o ano anterior. Foram consideradas as informações de 57 cidades que tinham dados disponíveis, até a data de fechamento da publicação.

A soma dos aportes de 2019 quase se equiparou ao volume de investimentos feitos em 2015, ano que registrou um dos maiores valores da década, e que foi também o terceiro ano de mandato das administrações municipais do período 2013-2016. Para 2020, ano de eleições municipais, mesmo com a pandemia, os gestores afirmaram que o gasto com investimentos será ainda maior.

De acordo com o levantamento, a maior parte da verba utilizada para os investimentos, 56,2%, veio de recursos próprios das prefeituras. Outros 21,9% foram por operações de crédito, 19,8% pelas transferências de recursos federais e estaduais, e 2,1% por outras fontes de financiamento, para serem aplicados em obras e equipamentos públicos.

As três cidades da Grande Vitória que encabeçam a lista são, também, as que mais buscaram a captação de cursos por meio de financiamentos. Em todo Estado, a captação de recursos via operações de crédito em 2019 não apenas superou o montante alcançado no ano anterior, de R$ 119,9 milhões, como também bateu recorde, atingindo R$ 278,9 milhões.

Se comparado com o ano anterior, de 2018, a maior variação, entre os três primeiros colocados, foi do município de Cariacica, que investiu 108% a mais no ano passado. É a primeira vez na história que Cariacica aparece entre as primeiras colocações, o que foi interpretado como um resultado expressivo no levantamento, tendo em vista que o município tem a menor receita per capita do Estado: está em último lugar, entre os 56 municípios que forneceram as informações à publicação.

A variação registrada pela Serra de um ano para o outro foi um aumento de 85%. Já em Vitória, que teve uma receita total de R$ 1,9 bilhão em 2019, 17% a mais do que no ano anterior, o aumento nos investimentos ficou em 3,7%.

DESPESAS E INVESTIMENTOS

Entre as três cidades, Cariacica foi a que mais aumentou suas despesas totais em 2019. Com 15% a mais que no ano anterior, o gasto chegou a R$ 695 milhões, dos quais R$ 120 milhões foram para investimentos em obras e equipamentos públicos.

As despesas totais do município da Serra também tiveram aumento de 13,9%, totalizando R$ 1,3 bilhão. O município investiu, deste valor, R$ 213,3 milhões, valor mais alto desde 2014.

A Capital investiu menos, mas também foi a que teve menor variação de despesas. Com R$ 1,6 bilhão em despesas, o aumento em relação ao ano anterior foi de apenas 3%, destinando R$ 106,8 milhões para os investimentos, conforme o ranking.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

O prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), avaliou o resultado como satisfatório, e destacou que a maior parte do investimento foi destinado para a infraestrutura da cidade, que "cresceu de forma desordenada nos últimos anos, e por isso requer obras como escolas e unidades de saúde". O prefeito também afirmou que teve como prioridade investir em tecnologia da informação para aumentar a transparência e a arrecadação do município.

"Além de crescer de forma desordenada, somos um dos municípios com pior receita no Estado, por isso fomos fazendo com que o investimento fosse feito de forma milimétrica e muito bem pensada para chegar onde chegamos", disse. Ele diz que o resultado, no entanto, não foi uma surpresa. "Já esperávamos que 2019 seria o nosso melhor ano, e mesmo saindo de uma crise financeira, nosso planejamento acabou se concretizando", afirmou.

Já Audifax Barcellos (Rede), prefeito da Serra, disse que os destaques de 2019 estão nos investimentos em saúde. "Fizemos duas grandes obras, o Hospital Infantil que será entregue, e a UPA que foi entregue em dezembro. Houve outros, mas esses dois foram os principais", apontou. O prefeito destacou, ainda, que a Serra não é o município com a maior receita, mas ainda assim é o que mais investe há cinco anos. "E esse ano o investimento vai ser ainda maior, mesmo com a pandemia continuamos investindo", garante.

O secretário da Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, afirma que o fato da Capital ter a maior receita, mas não o maior investimento, não é um resultado negativo para a gestão. Para o secretário, a maior parte dos investimentos deve levar em conta o perfil da necessidade dos locais. "Esses valores geralmente são destinados para obras e equipamentos. Vitória tem uma boa estrutura de obras e equipamentos já fornecidos, por isso os gastos giram mais em torno de manutenção e outras necessidades pontuais", afirma.