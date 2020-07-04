Obras iniciadas na Grande Vitória podem ficar para os próximos prefeitos

Há pendências nos quatro municípios da Grande Vitória Crédito: Montagem: A Gazeta

O ano de 2020 é o último do mandato dos atuais prefeitos. Nesse período, é comum ver um ritmo acelerado de obras públicas nas cidades, como construção de escolas, unidades de saúde, pavimentação de ruas. Afinal, tanto para quem deixa o cargo e quer emplacar um sucessor, quanto para quem tenta reeleição, ser lembrado pelos feitos é uma vantagem a ser levada às urnas.

Mas a situação de calamidade vivida pelo país deve dificultar a inauguração de projetos este ano. A seis meses do fim de suas administrações, os gestores da Grande Vitória ainda possuem obras em andamento que podem ficar de herança para seus sucessores.

Vila Velha, Serra e Em Vitória Cariacica há pendências. Algumas estão atrasadas por motivos contratuais ou alteração de projetos. Outras foram paralisadas devido à pandemia de Covid-19 e, apesar de terem sido retomadas, tiveram a execução prejudicada. Há ainda as que estão em fase de licitação e serão iniciadas neste ano. Apesar do tempo curto, os prefeitos garantem que vão cumprir os prazos. O andamento de algumas obras, entretanto, deixa dúvidas.

É claro que há promessas que já foram cumpridas e projetos finalizados, mas a lista do que está em execução neste último ano é grande. Para o levantamento realizado por A Gazeta, foram selecionadas obras citadas como prioridade pelos prefeitos em entrevistas, propostas apresentadas em planos de governo, além de contratos em aberto disponíveis nos portais da transparência dos Executivos municipais. Confira a relação das obras no fim da matéria.

VITÓRIA

Na Capital, algumas obras que fazem parte do plano de governo de Luciano Rezende (Cidadania) ainda não foram concluídas. O prefeito garante que 90% delas estão dentro do cronograma e serão entregues até o fim do mandato.

Entre elas está a construção do Centro de Inovação do Parque Tecnológico de Vitória, um investimento estimado em R$ 9,9 milhões. A prefeitura diz que a obra será finalizada ainda em 2020. A continuidade do projeto, contudo, vai ficar a cargo das próximas gestões.

"Poucas ações foram prejudicadas pela pandemia. Temos tentado manter o ritmo, mas é claro que é impossível desenvolver as obras do mesmo jeito. Apesar disso, conseguimos fazer obras em tempo recorde, como o engordamento das praias e a reforma da Avenida Vitória, que será concluída. De tudo que planejamos, 90% vamos cumprir, pouquíssima coisa vai ser entregue depois. As obras grandes que passaram pela nossa gestão nós nunca tivemos pretensão de inaugurar agora" Luciano Rezende (Cidadania) - Prefeito de Vitória

Outra obra em andamento é a reforma do Edifício do antigo Cine Santa Cecília, no Parque Moscoso, onde serão construídos 35 apartamentos para abrigar pessoas em situação vulnerável. A execução foi iniciada em fevereiro deste ano, mas não será concluída até dezembro. Segundo a prefeitura, estão sendo realizadas obras internas para adaptar o prédio para as moradias, que atenderão famílias de baixa renda dos bairros Piedade, Moscoso e Fonte Grande. O valor da obra é estimado em cerca de R$ 3,5 milhões.

Reforma dos apartamentos do Edifício Santa Cecília, no Parque Moscoso, ficarão para a próxima gestão Crédito: Vitor Jubini

A reconstrução de 42 casas no bairro Conquista também é um projeto que ficará como herança. As obras foram iniciadas no ano passado e tinham como prazo de conclusão dezembro deste ano. Segundo a prefeitura, a obra ficou parada no mês de maio, mas já voltou ao andamento. Até o momento apenas oito casas foram entregues. O investimento é de quase R$ 5 milhões.

ciclovia na Avenida Rio Branco será uma missão para o próximo prefeito de Vitória tirar do papel. A gestão atual até tentou avançar no projeto, será uma missão para o próximo prefeito de Vitória tirar do papel. A gestão atual até tentou avançar no projeto, mas não houve consenso entre moradores no trecho da Praia do Canto . Depois de ter anunciado o início das obras, a prefeitura voltou atrás e decidiu licitar o contrato em duas etapas. Foi captado R$ 1,6 milhão para a obra.

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VILA VELHA

A Unidade Municipal de Educação Infantil de São Torquato (UMEI São Torquato), por exemplo, teve o cronograma afetado pela pandemia do coronavírus e as chuvas do início do ano. A obra seria entregue em janeiro de 2020, o que não aconteceu. A prefeitura disse que trabalha para que a unidade esteja pronta até o fim do ano. O valor do projeto é de aproximadamente R$ 5 milhões.

Obra da Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) do bairro São Torquarto, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Outras duas unidades de ensino, UMEI Araçás e UMEF Terra Vermelha, vão ficar como pendências para a próxima gestão. Em Araçás, a obra ainda está no processo licitatório. Já a escola de Terra Vermelha começou a ser construída em maio e está no estágio inicial.

A respeito das unidades de saúde e pronto atendimento, quatro seguem pendentes. A Prefeitura de Vila Velha garante que tudo estará pronto até dezembro deste ano, mas até o momento foram executados entre 20 e 30% dessas obras. A unidade do bairro Divino Espírito Santo, inclusive, está atrasada. A construção, que começou em outubro do ano passado, tinha previsão de ficar pronta neste mês de julho. O valor estimado é de R$ 3,8 milhões.

"Tivemos surpresas em alguns contratos com empresas que acabaram não conseguindo dar continuidade à obra, isso levou a fazer uma nova licitação. Algumas escolas que foram iniciadas certamente não estarão prontas, mas com recursos já garantidos para continuidade. A Umei de Araçás, por exemplo, não vamos conseguir entregar este ano. As unidades de saúde devemos entregar, vamos fazer o possível" Max Filho (PSDB) - Prefeito de Vila Velha

No caso de Max, a corrida contra o tempo é maior. Único prefeito que pode tentar a reeleição na Grande Vitória, ele fica proibido por lei de participar de eventos para inaugurar obras três meses antes do pleito. Pelo novo calendário eleitoral, aprovado pelo Congresso, a data limite é 15 de agosto. O primeiro turno das eleições deste ano foi adiado para o dia 15 de novembro.

A gente garante a entrega da grande maioria das obras este ano. Se for preciso entregar durante período eleitoral, sem inauguração, a gente entrega. O que não conseguir, a gente deixa encaminhado para o ano que vem, conclui.

CARIACICA

57 estão pendentes. Juninho não disse quantas e nem quais poderão ficar para a próxima gestão, mas admitiu que a pandemia prejudicou os planos da prefeitura. Em Cariacica, a pandemia deve prejudicar a maior promessa do prefeito Juninho (Cidadania) , que é a conclusão de todas as obras do orçamento participativo. Das 343 obras que o prefeito se comprometeu a executar,. Juninho não disse quantas e nem quais poderão ficar para a próxima gestão, mas admitiu que a pandemia prejudicou os planos da prefeitura.

Quando iniciou a pandemia estávamos em um ritmo de investimento na cidade de deixar o mínimo possível para ser concluído no próximo governo. A partir do momento que percebemos que era necessário um cuidado extra com a vida das pessoas, suspendemos todos os processos licitatórios e execução de obras até que fossem adotados protocolos de segurança. Estas obras foram retomadas e autorizadas um mês depois e têm sido executadas, esclareceu.

"Ainda não consigo dizer se todas as obras do orçamento participativo serão concluídas, porque tivemos que suspender as licitações. Mas estou deixando tudo com recurso financeiro e este será o grande legado da nossa administração" Juninho (Cidadania) - Prefeitura de Cariacica

Além disso, das seis creches que foram anunciadas, nenhuma foi concluída e duas delas podem ficar pendentes, segundo o prefeito. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Alzira Ramos atualmente é o que possui a execução mais lenta. Cerca de 50% foram feitos. O valor da obra é estimado em cerca de R$ 1 milhão.

Construção do CMEI no bairro Alzira Ramos Crédito: Vitor Jubini

Há previsão de entrega de seis novas creches. Duas provavelmente só vamos conseguir em julho do ano que vem, por uma série de fatores que acabaram sendo agravados pela pandemia, disse Juninho.

O Centro de Convivência do Idoso, também promessa do plano de governo, não deve sair do papel nesta gestão. A licitação para a unidade que ficará localizada no Parque O Cravo e a Rosa está em andamento. De acordo com a prefeitura, as obras devem ser iniciadas ainda este ano, contudo, sem previsão de conclusão.

SERRA

No município da Serra, a construção de 276 unidades habitacionais está em andamento no bairro Vila Nova de Colares. Segundo a prefeitura, todos os esforços têm sido feitos para que elas fiquem prontas até o fim do ano. Contudo, o contrato desta obra foi rescindido, houve uma nova licitação e o projeto foi retomado apenas em junho. Cem unidades, que fazem parte do mesmo projeto, já tinham sido entregues. O investimento total é de aproximadamente R$ 19 milhões.

Obras de casas populares no bairro Vila Nova de Colares, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Uma das quatro das creches que haviam sido prometidas pelo prefeito em 2020, o CMEI de Colina da Serra, ficará como pendência para o ano que vem. A construção ainda está na fase do canteiro de obras. A prefeitura também alega problemas com o antigo contrato e disse que uma nova licitação foi feita. A obra começou em março e tem previsão de conclusão para agosto de 2021.

Outro projeto que ainda não foi concluído é o novo centro administrativo da prefeitura. A obra iniciada em 2019 teve apenas 15% da atividade executada, segundo o portal da transparência do município. Questionada, a prefeitura informou que os trabalhos estão em andamento, iniciando a fase do pavimento da cobertura (estrutura).

Todos os esforços estão sendo feitos para concluir a obra dentro do cronograma, ou seja, até dezembro, informou, por meio de nota.

O valor total da obra é de mais de R$ 16 milhões. Até o momento foram gastos R$ 2,5 milhões.

Está também previsto o início da obra da Rotatória do Ó, do Hospital Dório Silva, em Laranjeiras, uma demanda antiga do município. Serão mais de R$ 50 milhões investidos pela prefeitura. O prazo de execução é de dois anos e a continuidade vai ficar a cargo da próxima gestão.

"Nós tocamos as obras de forma natural, normal. Tivemos algumas dificuldades na pandemia em função dos trabalhadores, mas 100% das obras foram retomadas e serão entregues dentro do nosso planejamento. Não vai ficar nenhuma obra sem acabar, e as que tiveram novos contratos feitos, terão dinheiro em caixa para serem executadas" Audifax Barcelos (Rede) - Prefeito da Serra

PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO NA GRANDE VITÓRIA

VITÓRIA

Reforma do Edifício do antigo Cine Santa Cecília

Descrição: Construção de 35 apartamentos, de 1 e 2 quartos para abrigar população em situação vulnerável

Valor: R$ 3.535.369,07

Início da obra: Janeiro de 2020

Previsão de conclusão: Fevereiro de 2021

Situação: Adaptações internas estão sendo feitas. 6% da obra foram executados até o momento

Reconstrução de 42 casas no bairro Conquista

Descrição: Retirar as casas com risco estrutural, construídas em madeira ou material inadequado, e reconstruir outro imóvel em alvenaria no mesmo terreno

Valor: R$ 4.969.248,01

Início da obra: Setembro de 2019

Previsão de conclusão: Dezembro de 2020

Situação: Oito casas foram entregues. As obras estão em andamento

Construção de Calçadas Públicas

Descrição: Reforma e adaptação de 104 calçadas de prédios públicos do município com padrões de acessibilidade

Valor: R$ 4,8 milhões

Início da obra: Fevereiro de 2020

Previsão de conclusão: Fevereiro de 2021

Situação: 18 imóveis da Prefeitura de Vitória receberam a Calçada Cidadã, nas regiões de Maruípe, São Pedro e Jardim Camburi. Outras 13 calçadas estão em fase de conclusão na cidade.

Centro de Inovação do Parque Tecnológico de Vitória

Descrição: Construção do prédio principal que abrigará empresas de base tecnológica, laboratórios, incubadoras, entre outras

Valor: R$ 5.403.718,17

Início: Setembro de 2017

Previsão de conclusão: 15 a 18 meses (início de 2019)

Situação: A previsão inicial de construção do prédio não se concretizou. A prefeitura diz que vai entregar até dezembro e que a obra está em estágio avançado.

Ciclovia na Avenida Rio Branco

Descrição: Construção de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Rio Branco, com extensão de 1,8 km, passando pelos bairros da Praia do Canto e Santa Lúcia

Valor: R$ 1,6 milhão

Início das obras: Sem previsão

Previsão de conclusão: Indefinido

Situação: A obra não saiu do papel. Será feita em duas licitações, a primeira que compreende o trecho de Santa Lúcia ainda nesta gestão. Na Praia do Canto não houve consenso.

VILA VELHA

UMEI Araçás

Descrição: Construção de uma unidade de educação infantil no bairro Araçás com 10 salas de aula e capacidade para 460 alunos

Valor: R$ 8.677.582,92

Início das obras: Sem previsão

Previsão de conclusão: Até o junho de 2021

Situação: Em processo de licitatório

UMEI São Torquato

Descrição: Construção de uma creche com capacidade de atender 376 crianças de 1 a 5 anos

Valor: R$ 5.050.917,32

Início das obras: junho de 2019

Previsão de conclusão: Janeiro de 2020

Situação: Atrasada. Sofreu atraso no cronograma por causa das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória no início do ano e devido à pandemia do novo coronavírus. A previsão de inauguração é o primeiro semestre de 2021.

UMEF Terra Vermelha

Descrição: Construção de escola que atenderá 720 alunos na Educação Fundamento

Valor: R$ 8.789.107,48

Início das obras: maio de 2020

Previsão de conclusão: agosto de 2021

Situação: Estágio inicial

Unidade de Saúde de Divino Espírito Santo

Descrição: Construção de unidade que vai atender 150 mil pessoas

Valor: R$ 3,8 milhões

Início das obras: outubro de 2019

Previsão de conclusão: julho de 2020

Situação: Obra atrasada. Cerca de 20% da obra foi executada até o momento e a nova previsão é de entrega em dezembro de 2020.

Unidade de Saúde de São Torquato

Descrição: Construção de unidade com capacidade para atender 80 mil pessoas

Valor: R$ 2,8 milhões

Início das obras: Novembro de 2019

Previsão de conclusão: Julho de 2020

Situação: Atrasada. Nova Previsão de entrega em dezembro de 2020. Cerca de 25% da obra foram executados.

Drenagem e pavimentação Morro do Moreno

Descrição: Calçamento das ruas que dão acesso e levam até o topo do Morro do Moreno

Valor: 1.036.039,84

Início das obras: Janeiro de 2020

Previsão de conclusão: início de 2021

Situação: Drenagem foi feita nas ruas de acesso e atualmente a pavimentação está sendo feita na estrada da subida do morro.

SERRA

CMEI Colina da Serra

Descrição: Construção de um centro de educação infantil no bairro Colina da Serra com capacidade para 300 crianças

Valor: R$ 3,5 milhões

Início das obras: Fevereiro de 2019

Previsão de conclusão: Agosto de 2020

Situação: Atrasada. Houve uma nova licitação após a empresa rescindir contrato. A obra está em andamento, na fase de execução do canteiro de obras e será concluída em agosto de 2021

Casas populares em Vila Nova de Colares

Descrição: Construção de 376 unidades habitacionais para pessoas em situação vulnerável na Serra

Valor: R$ 19.369.912,45

Início das obras: abril 2020

Previsão de conclusão: Dezembro de 2020

Situação: 100 unidades foram entregues na primeira fase e outras 276 estão em andamento. O contrato anterior havia sido rescindido e a obra paralisada em janeiro de 2020. Houve nova licitação e as obras foram reiniciadas em março. Prefeitura diz que tentará entregar este ano.

Novo Centro Administrativo da Serra

Descrição: Construção de um edifício de quatro pavimentos, em Serra-Sede, que vai abrigar secretarias da prefeitura, além de laboratórios e serviços de atendimento ao público

Valor total: R$ 16.804667,43.

Início das obras: Junho de 2019

Previsão de conclusão: Dezembro de 2020

Situação: A obra está em andamento, iniciando a fase do pavimento da cobertura (estrutura).

Rotatória do O

Descrição: Será construído um mergulhão na rotatória do Hospital Dório Silva com 150 metros, três faixas em sentido único para carros de passeio e duas faixas de mão e contramão exclusivas para o transporte coletivo

Valor: Cerca de R$ 50 milhões

Início das obras: Ainda sem data. Previsão que comece até o fim de 2020

Previsão de conclusão: dois anos

Situação: O processo de licitação para contratação da empresa que vai executar a obra da Rotatória do Ó está em andamento. A obra chegou a ser anunciada em 2014, mas por questões financeiras parou, o projeto voltou novamente em 2017, com previsão de execução de 12 meses, mas não saiu do papel.

CARIACICA

Obras do orçamento participativo

Descrição: Realização de 343 obras selecionadas pelos moradores de Cariacica, no período de 2006-2012. A maioria delas se refere a drenagem e pavimentação de ruas.

Valor: Não foi informado

Início: 2017

Previsão de conclusão: Dezembro de 2020

Situação: 286 foram finalizadas e 57 estão em andamento. As obras foram paralisadas em março, assim como as licitações por causa da pandemia. Os procedimentos já foram retomados.

CMEI Alzira Ramos

Descrição: Construção de uma creche no bairro Alzira Ramos com capacidade para 240 crianças

Valor: R$ 1.090.573,66

Início: Janeiro de 2020

Previsão de conclusão: maio de 2020

Situação: Atrasada. 52,10% de obra executada até o momento. Previsão de entrega até o fim de 2020.