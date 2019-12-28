Prefeitos ainda têm promessas a serem cumpridas antes de encerrar o mandato

Prefeitos da Grande Vitória: Luciano Rezende, Max Filho, Audifax Barcelos e Juninho Crédito: Reprodução

A Gazeta nos planos de governo entregues à Justiça Eleitoral e em entrevistas concedidas pelos candidatos escolhidos em Serra, Vila Velha e A um ano do fim do mandato, os prefeitos da Grande Vitória ainda não cumpriram totalmente as promessas firmadas antes de serem eleitos. Levantamento feito pornos planos de governo entregues à Justiça Eleitoral e em entrevistas concedidas pelos candidatos escolhidos em Vitória Cariacica durante a campanha eleitoral mostra que ainda há pendências para 2020 em todos os municípios da região.

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Algumas promessas foram cumpridas, mas há muitos projetos com previsão de serem concluídos no ano que vem. De acordo com o calendário eleitoral, os prefeitos têm até o dia 4 de julho para fazer eventos de inauguração de obras.

Com isso, o ano já começa com uma corrida contra o tempo, com os chefes dos Executivos municipais aumentando os investimentos e acelerando o ritmo das obras. Para o professor universitário e mestre em administração pública Hugo Junior Brandião, é preciso ter cuidado redobrado para que a chegada do fim de mandato não gere "pressa".

"Acelerar obras é normal. Os prefeitos não podem é finalizar esses projetos sem o devido cuidado só para inaugurar logo. É em períodos assim que aparecem os chamados elefantes brancos e esqueletos de construções, que, em vez de se tornarem solução para a população, viram um novo problema para ser resolvido. Sem contar o desperdício de dinheiro público. A população tem que cobrar para receber o que foi projetado", alerta.

Foram selecionadas as dez principais propostas de cada prefeito durante a eleição. Para os que estão em segundo mandato, também foram consideradas promessas feitas no pleito de 2012.

VITÓRIA

Em Vitória, das dez propostas selecionadas pela reportagem, três ainda estão em andamento e duas não foram totalmente concluídas. Na Capital, a promessa que parece estar mais longe de se concretizar é a implantação do corredor exclusivo de ônibus (BRT) e a reativação do aquaviário. Apesar de a obra ser de competência do Estado, em 2012, Luciano Rezende incluiu este ponto em seu plano de governo, ao dizer que contribuiria para o projeto.

No entanto, da parte estadual, o governador Renato Casagrande (PSB) diz que a obra do BRT será iniciada em sua gestão, mas admite que pode não terminar até o final do mandato, em 2022. Por parte da Prefeitura de Vitória, a administração destaca ter implementado a Linha Verde, na Orla de Camburi, e que está preparando a estrutura, em parceria com o Estado, para receber as embarcações do aquaviário.

Outra meta ainda não cumprida é a inauguração do Parque Tecnológico de Vitória. Sobre este projeto, Luciano garante que terá entregue um dos prédios, o Centro de Inovações, antes do final do mandato. "É uma obra grande e toda obra grande tem um ritmo que não podemos controlar, mas prometi que ia entregar dentro do meu mandato e vou cumprir", pontua.

Construção do Parque Tecnológico de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre as entregas realizadas durante o mandato, o prefeito aumentou o efetivo da Guarda Municipal; ampliou o sistema de videomonitoramento; e tornou a rede de ciclovias maior.

Sobre a implantação da tarifa reduzida de ônibus municipais aos domingos e feriados, contudo, a prefeitura só concedeu o benefício a duas linhas da cidade, a 100 A (Curva da Jurema x Serafin Derenzi, via Reta da Penha) e 100 B (Curva da Jurema x Serafin Derenzi, via Beira-Mar).

Uma lei foi promulgada pela Câmara de Vitória para ampliar a redução para as outras linhas, mas a regra só deve entrar em vigor no próximo contrato da concessão das empresas de ônibus. A Procuradoria do município estuda entrar com um recurso contra a medida.

SERRA

No município com a maior população do Espírito Santo, Audifax Barcelos conta com três promessas que não foram cumpridas, sendo que duas delas foram modificadas para serem parcialmente atendidas. O restaurante popular planejado para a cidade não foi construído, mas a administração municipal informa que aumentou o número de cestas básicas distribuídas e elevou o valor do benefício do Pró-Família, que visa complementar a renda de duas mil famílias.

"Essa era uma obra que seria toda construída pelo governo federal. Foi um programa que existia em 2012, mas foi descontinuado", justifica o prefeito.

Audifax pretende concluir a construção da sede da Secretaria de Educação, que foi incluída no novo centro administrativo que está sendo erguido pela prefeitura. O novo prédio receberá outras secretarias e tem como objetivo diminuir os alugueis a serem pagos pela prefeitura. A previsão é que as obras terminem em dezembro de 2020.

Por outro lado, a Serra ampliou o tempo de permanência nas creches e escolas do município; criou o Polo de Inovação Tecnológica; aumentou a Guarda Municipal e os sistemas de videomonitoramento; e desenvolveu um serviço especializado para atender idosos.

VILA VELHA

Vila Velha, única cidade da Grande Vitória que pode reeleger o atual prefeito em 2020, teve cinco das promessas selecionadas cumpridas pela gestão de Max Filho, quatro não se concretizaram, mas estão em andamento, e uma delas ainda não saiu do papel. Assim como Luciano Rezende, Max também colocou em seu plano de governo que contribuiria para a implantação do BRT e do aquaviário. A administração dele informou que está fornecendo "suporte técnico para o governo do Estado desenvolver o projeto".

Outra proposta que ainda está no campo das ideias é a revitalização do Parque da Prainha, "com instalação da marina pública e rede de gastronomia". De acordo com a prefeitura, o que se concretizou deste projeto foi a instalação de uma nova iluminação de led no Convento da Penha e na estrada para o local. O município aguarda o resultado do chamamento público feito pelo governo do Estado, por meio do Bandes, para empresas demonstrarem interesse em assumir a concessão do parque. O prazo para a definição do projeto ainda não foi delimitado.

Parque da Prainha: prefeito prometeu reestruturar a área Crédito: Ricardo Medeiros

Max cumpriu a promessa de realizar um concurso público na cidade, algo que não acontecia desde 2007. Foram abertas 1.423 vagas para vários setores da administração. O prefeito também ampliou a Guarda Municipal; implementou o sistema de aluguel de bicicletas; construiu unidades de saúde e aumentou a oferta de matrículas para a educação infantil.

CARIACICA

Em Cariacica, o prefeito da cidade, Juninho, cumpriu cinco das promessas selecionadas, tem duas de suas propostas em andamento com a previsão de serem concluídas ainda no mandato e outras duas que não foram cumpridas e se tornaram outro projeto.

Entre as mudanças está a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Flexal II. Com atrasos na obra, a administração municipal, após uma consulta à comunidade, optou pela criação de uma policlínica. Assim, em vez de servir a urgência e emergência, o local servirá para os moradores se consultarem com médicos de diferentes especialidades. O funcionamento da unidade está previsto para 2020.

Upa de Flexal 2: prefeitura mudou a proposta e vai inaugurá-la como uma policlínica Crédito: Ricardo Medeiros

"Foram considerados dois pontos. O primeiro é que o aumento da rede de consultas com médicos especialistas vai atender melhor às necessidades da população, que já conta com o Pronto Atendimento (PA) do Trevo para urgência e emergência. Além disso, o custo para uma unidade deste novo modelo é menor para o município, porque ao oferecer atenção básica, posso recorrer a mais fundos estaduais e federais para a saúde. Se fosse oferecer urgência e emergência, teria que arcar com um custo maior", argumenta o prefeito.