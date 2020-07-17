Covid-19: prefeito de Água Doce do Norte melhora, mas continua intubado

O prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite (PSB), apresentou uma melhora significativa no quadro clínico e segue em recuperação da Covid-19 na UTI, nesta sexta-feira (17). De acordo com o secretário municipal de Saúde, Nilson Flairis Botelho, que também é familiar dele, os médicos que estão acompanhando o tratamento afirmaram estar muito confiantes na recuperação do chefe do Executivo municipal.
Ele ainda está intubado, respirando com o auxílio de ventiladores mecânicos, mas segundo Nilson o boletim médico informou que a saturação do pulmão e a pressão do prefeito voltaram ao normal. Ainda não há previsão de alta da UTI.
Paulo Márcio está internado na UTI do Hospital Maternidade São José, em Colatina, desde o último dia 7 de julho. Ao longo desta semana, o quadro dele se agravou, e precisou ser intubado.
Com a ausência de Paulo Márcio, o vice-prefeito Jacy Donato (PV), que estava morando nos Estados Unidos havia um ano e meio, retornou às pressas para o município e assumiu o comando da prefeitura na última terça-feira (14).