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Leitos em hospitais

Coronavírus: ES tem a menor taxa de ocupação de UTIs em dois meses

Os dados constam no Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado para divulgar as informações sobre a pandemia no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:57

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:57

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Leito de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES
Com uma tendência de queda na última semana, o Espírito Santo registrou, neste sábado (18), a menor taxa de ocupação de UTI para coronavírus em dois meses: de todos os leitos de tratamento intensivo disponibilizados para o tratamento contra a Covid-19, 73,90% estão ocupados, indicador que o Estado não atingia desde a segunda quinzena de maio.

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Os dados constam no Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado para divulgar as informações sobre a pandemia no Espírito Santo.
Entre leitos próprios em hospitais públicos e comprados em instituições filantrópicas e particulares do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde conta com 705 vagas em UTIs para pacientes contaminados pelo coronavírus. Dessas, 521 estão ocupadas.

POR REGIÃO

A Região Norte ultrapassou a Metropolitana e agora tem a pior taxa de ocupação de UTIs no Espírito Santo: 82,05% (na sexta-feira, a ocupação estava em 78,21%). De um dia para o outro, a ocupação na Região Metropolitana caiu de 79,63% para 75,77%. Em seguida, aparece a Região Central, com 70,45% de ocupação, e a Sul, com 59,38%.
No início de junho, mais de 90% das vagas de UTI chegaram a ficar ocupadas na Região Metropolitana de Vitória, mas o Estado ampliou o número de leitos na área, saltando de 398 para 487.
Já nas enfermarias do Estado, 66,45% dos leitos para o coronavírus estão ocupados (511 das 769 vagas disponíveis) neste sábado.

MAIS DE 70 MIL CASOS

Com 668 casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, neste sábado (18), a marca dos 70 mil contaminados. Segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, 70.131 pessoas já se contaminaram no Espírito Santo, que também já registrou 2.202 mortes por coronavírus - 28 de sexta (17) para sábado.

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