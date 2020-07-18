Coronavírus: ES tem a menor taxa de ocupação de UTIs em dois meses

A Região Norte ultrapassou a Metropolitana e agora tem a pior taxa de ocupação de UTIs no Espírito Santo: 82,05% (na sexta-feira, a ocupação estava em 78,21%). De um dia para o outro, a ocupação na Região Metropolitana caiu de 79,63% para 75,77%. Em seguida, aparece a Região Central, com 70,45% de ocupação, e a Sul, com 59,38%.