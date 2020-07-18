Coronavírus: ES tem a menor taxa de ocupação de UTIs em dois meses

Com uma tendência de queda na última semana, o Espírito Santo registrou, neste sábado (18), a menor taxa de ocupação de UTI para coronavírus em dois meses: de todos os leitos de tratamento intensivo disponibilizados para o tratamento contra a Covid-19, 73,90% estão ocupados, indicador que o Estado não atingia desde a segunda quinzena de maio.
Os dados constam no Painel Covid-19, ferramenta do Governo do Estado para divulgar as informações sobre a pandemia no Espírito Santo.
Entre leitos próprios em hospitais públicos e comprados em instituições filantrópicas e particulares do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde conta com 705 vagas em UTIs para pacientes contaminados pelo coronavírus. Dessas, 521 estão ocupadas.
POR REGIÃO
A Região Norte ultrapassou a Metropolitana e agora tem a pior taxa de ocupação de UTIs no Espírito Santo: 82,05% (na sexta-feira, a ocupação estava em 78,21%). De um dia para o outro, a ocupação na Região Metropolitana caiu de 79,63% para 75,77%. Em seguida, aparece a Região Central, com 70,45% de ocupação, e a Sul, com 59,38%.
No início de junho, mais de 90% das vagas de UTI chegaram a ficar ocupadas na Região Metropolitana de Vitória, mas o Estado ampliou o número de leitos na área, saltando de 398 para 487.
Já nas enfermarias do Estado, 66,45% dos leitos para o coronavírus estão ocupados (511 das 769 vagas disponíveis) neste sábado.
MAIS DE 70 MIL CASOS
Com 668 casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, neste sábado (18), a marca dos 70 mil contaminados. Segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, 70.131 pessoas já se contaminaram no Espírito Santo, que também já registrou 2.202 mortes por coronavírus - 28 de sexta (17) para sábado.