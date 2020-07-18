Covid-19: ES ultrapassa a marca de mais de 70 mil contaminados

Com 668 casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, neste sábado (18), a marca dos 70 mil contaminados. Segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, 70.131 pessoas já se contaminaram no Espírito Santo, que também já registrou 2.202 mortes por coronavírus - 28 de sexta (17) para sábado.
Os dados das últimas semanas indicam que a Grande Vitória viveu uma estabilização consolidada da Covid-19 e pode ter iniciado uma fase de recuperação.
O comércio poderá voltar a funcionar de segunda a sexta-feira, sem rodízio de segmentos, em Vitória, Vila Velha e Serra a partir desta segunda-feira (20). O novo mapa de risco colocou as cidades, pela primeira vez, na classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19.
CASOS POR MUNICÍPIO
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.849 registros da doença, seguida por Vitória (9.798), Serra (9.745), e Cariacica (7.838). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.292 pessoas infectadas.
Ao todo, 48.666 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 147.923 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.