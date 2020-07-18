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Pandemia

Covid-19: ES ultrapassa a marca de mais de 70 mil contaminados

Os dados constam na atualização feita no Painel Covid-19 na tarde deste sábado (18). Estado registrou 28 óbitos nas últimas 24 horas

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:00
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Com 668 casos de coronavírus confirmados nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, neste sábado (18), a marca dos 70 mil contaminados. Segundo os últimos dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, 70.131 pessoas já se contaminaram no Espírito Santo, que também já registrou 2.202 mortes por coronavírus - 28 de sexta (17) para sábado.
Os dados das últimas semanas indicam que a Grande Vitória viveu uma estabilização consolidada da Covid-19 e pode ter iniciado uma fase de recuperação.
O comércio poderá voltar a funcionar de segunda a sexta-feira, sem rodízio de segmentos, em Vitória, Vila Velha e Serra a partir desta segunda-feira (20). O novo mapa de risco colocou as cidades, pela primeira vez, na classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19.

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CASOS POR MUNICÍPIO

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.849 registros da doença, seguida por Vitória  (9.798), Serra (9.745), e Cariacica (7.838). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.292 pessoas infectadas.
Ao todo, 48.666 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 147.923 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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