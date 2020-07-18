Covid-19: ES ultrapassa a marca de mais de 70 mil contaminados

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 10.849 registros da doença, seguida por Vitória (9.798), Serra (9.745), e Cariacica (7.838). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.292 pessoas infectadas.

Ao todo, 48.666 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 147.923 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.