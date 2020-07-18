Fisioterapeuta morre vítima da Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim

Morreu nesta sexta-feira (17) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o fisioterapeuta Alex da Silva Rodrigues. O profissional é mais uma vítima da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele era proprietário de uma tradicional clínica de fisioterapia no município.
Em nota, divulgada neste sábado (18), o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (CREFITO 15) manifestou o falecimento do colega. Alex tinha 58 anos, era proprietário da Clínica de Reabilitação Reab-Sul e marido da vice-presidente do CREFITO-15, Elizandra Rodrigues, terapeuta ocupacional.
O fisioterapeuta era pai de dois filhos. Era bastante dedicado à família e à profissão, reconhecido por ser um profissional exemplar, além de ter grande entusiasmo pela vida. Todo o nosso apoio aos familiares e aos amigos neste momento de imensa dor, publicou o conselho.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 10.161 profissionais de saúde no Estado já contraíram a doença, 31 morreram e 8.103 estão curados da Covid-19. Em Cachoeiro de Itapemirim, 458 profissionais da área foram contaminados e três não resistiram as complicações causadas pelo vírus.