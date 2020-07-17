Paciente ganha festa surpresa de 86 anos, na UTI de hospital de Cachoeiro

A sexta-feira (17) foi de alegria para a dona Carmelita Vicentini. Internada há 10 dias na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a paciente que luta para se tratar da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, comemorou seu aniversário de 86 anos com festa surpresa, preparada pelos funcionários da unidade.
A data não passou em branco. A equipe de profissionais da UTI cantou parabéns e animou o ambiente com balões coloridos ao redor da cama da aniversariante. Os funcionários fizeram uma videochamada para aproximá-la da filha e da neta. A paciente ficou emocionada.
"Fiquei muito feliz de viver esse momento ao lado de vocês. Tenho fé em Deus que vou sair logo para poder comemorar com a família. Não esperava que fosse ter essa surpresa. Estou sendo muito bem tratada aqui e não tenho do que reclamar", contou, emocionada, a idosa.
A enfermeira supervisora da UTI, Érica Lemos Alves, contou que essa iniciativa foi feita para levar alegria para a paciente. "Queríamos mostrar para ela que essa é uma data muito especial e que ela não foi esquecida. Nesse momento difícil, essa comemoração trouxe um pouco mais de conforto tanto para dona Carmelita como para seus familiares", disse.
A técnica de enfermagem Raquel Peixoto, que atua na UTI, também destacou a importância de celebrar a vida. Queremos mostrar que estamos juntos e vamos vencer juntos. Essa data jamais poderia ser esquecida porque cada paciente é muito importante para nós, disse.