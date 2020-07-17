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Paciente ganha festa surpresa de 86 anos, na UTI de hospital de Cachoeiro

Carmelita Vicentini está internada há 10 dias na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para tratamento da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:54

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:54

Balões e o tradicional parabéns foi cantado pelos funcionários da unidade
Balões e o tradicional parabéns foi cantado pelos funcionários da unidade Crédito: Divulgação/ Santa Casa de Cachoeiro
A sexta-feira (17) foi de alegria para a dona Carmelita Vicentini. Internada há 10 dias na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a paciente que luta para se tratar da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, comemorou seu aniversário de 86 anos com festa surpresa, preparada pelos funcionários da unidade.
A data não passou em branco. A equipe de profissionais da UTI cantou parabéns e animou o ambiente com balões coloridos ao redor da cama da aniversariante. Os funcionários fizeram uma videochamada para aproximá-la da filha e da neta. A paciente ficou emocionada.
"Fiquei muito feliz de viver esse momento ao lado de vocês. Tenho fé em Deus que vou sair logo para poder comemorar com a família. Não esperava que fosse ter essa surpresa. Estou sendo muito bem tratada aqui e não tenho do que reclamar", contou, emocionada, a idosa.
A enfermeira supervisora da UTI, Érica Lemos Alves, contou que essa iniciativa foi feita para levar alegria para a paciente. "Queríamos mostrar para ela que essa é uma data muito especial e que ela não foi esquecida. Nesse momento difícil, essa comemoração trouxe um pouco mais de conforto tanto para dona Carmelita como para seus familiares", disse.
A técnica de enfermagem Raquel Peixoto, que atua na UTI, também destacou a importância de celebrar a vida. Queremos mostrar que estamos juntos e vamos vencer juntos. Essa data jamais poderia ser esquecida porque cada paciente é muito importante para nós, disse.

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