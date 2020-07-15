Curada da Covid-19, técnica de enfermagem recebe apoio de colegas no ES

Um corredor com balões, flores, aplausos, cartazes e muito alegria dos profissionais de saúde do Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. A celebração foi para marcar a saída de uma das servidoras mais antigas do hospital da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com o novo coronavírus. Após alguns dias internada, a técnica de enfermagem Sônia Regina Sales recebeu alta nesta segunda-feira (13).
Com mais de três décadas de serviço no hospital, Soninha, como é chamada pelos colegas, é considerada uma profissional dedicada e amada pela equipe da unidade e por pacientes.
Na saída, a auxiliar de enfermagem se emocionou com a homenagem e a preocupação dos colegas de trabalho.Ninguém iria cuidar de mim tão bem igual vocês cuidaram. Muito obrigado, esse trabalho está resgatando muitas vidas, se emocionou.
Nas redes sociais, o hospital também comemorou a recuperação da paciente. Gratidão por tudo e desejamos um ótimo final de recuperação em casa. Como você mesma disse hoje: Já já você está de volta ao batente. Estaremos aqui te esperando para vencermos juntos esse desafio., escreveu.