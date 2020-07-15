Curada da Covid-19, técnica de enfermagem recebe apoio de colegas no ES

Após se curar da Covid-19, técnica de enfermagem é homenageada por colegas Crédito: Reprodução

Um corredor com balões, flores, aplausos, cartazes e muito alegria dos profissionais de saúde do Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz , Norte do Espírito Santo. A celebração foi para marcar a saída de uma das servidoras mais antigas do hospital da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com o novo coronavírus. Após alguns dias internada, a técnica de enfermagem Sônia Regina Sales recebeu alta nesta segunda-feira (13).

Com mais de três décadas de serviço no hospital, Soninha, como é chamada pelos colegas, é considerada uma profissional dedicada e amada pela equipe da unidade e por pacientes.

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Na saída, a auxiliar de enfermagem se emocionou com a homenagem e a preocupação dos colegas de trabalho.Ninguém iria cuidar de mim tão bem igual vocês cuidaram. Muito obrigado, esse trabalho está resgatando muitas vidas, se emocionou.