Apesar da lei, cultos presenciais não devem acontecer, diz secretário do ES

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A lei entra em vigor nesta segunda (20), data da publicação no Diário Oficial do Estado, e determina que mesmo em períodos de calamidade, como da pandemia do novo coronavírus , cultos presenciais aconteçam.

Segundo o secretário, a lei não altera uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que não recomenda a realização das celebrações em cidades com risco acima do grau baixo.

"A recomendação está mantida mesmo com a lei, que traz para as autoridades sanitárias a prerrogativa de poder definir quais formas de manifestação religiosas são permitidas ou não de acordo com o risco da cidade", disse.

Nésio Fernandes afirmou, que apesar da posição contrária à decisão de liberar os cultos, "todo o sistema de saúde reconhece a espiritualidade como fator protetor da vida das pessoas".

O secretário ainda lembrou que as atividades nunca foram proibidas, mesmo havendo recomendações. Ele acrescentou que há a possibilidade do culto presencial em municípios com risco baixo.

"No risco baixo, respeitando a distância de 2 metros entre os fiéis, é possível a realização das atividades presenciais religiosas", completou o secretário.

Também presente na coletiva desta segunda-feira (20), o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, ressaltou que as recomendações foram feitas "reconhecendo o direito ao culto e à religiosidade".

RETOMADA EM VILA VELHA

Pelo menos três paróquias do município de Vila Velha devem voltar a receber fiéis durante as celebrações a partir do próximo final de semana. O anúncio, feito pela Arquidiocese de Vitória nesta segunda (20), ocorre dois dias após a divulgação do 14º Mapa de Risco, q ue classificou, entre outras cidades, Vila Velha com o risco moderado para a transmissão da Covid-19.