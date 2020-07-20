Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cidades com risco alto e moderado

Apesar da lei, cultos presenciais não devem acontecer, diz secretário do ES

Lei estadual inclui igrejas e demais templos religiosos na lista de estabelecimentos essenciais; Sesa não recomenda a realização das celebrações em cidades com risco moderado e alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 17:18

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:18

O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior
O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Celebrações em igrejas e templos religiosos não devem acontecer em municípios classificados com graus de risco alto e moderado, segundo secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, em coletiva nesta segunda-feira (20). A declaração vai de encontro à decisão do governador Renato Casagrande, que sancionou uma lei que inclui igrejas e os demais templos religiosos na lista de estabelecimentos essenciais no Espírito Santo.
A lei entra em vigor nesta segunda (20), data da publicação no Diário Oficial do Estado, e determina que mesmo em períodos de calamidade, como da pandemia do novo coronavírus, cultos presenciais aconteçam.
Segundo o secretário, a lei não altera uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que não recomenda a realização das celebrações em cidades com risco acima do grau baixo.
"A recomendação está mantida mesmo com a lei, que traz para as autoridades sanitárias a prerrogativa de poder definir quais formas de manifestação religiosas são permitidas ou não de acordo com o risco da cidade", disse.
Nésio Fernandes afirmou, que apesar da posição contrária à decisão de liberar os cultos, "todo o sistema de saúde reconhece a espiritualidade como fator protetor da vida das pessoas".
O secretário ainda lembrou que as atividades nunca foram proibidas, mesmo havendo recomendações. Ele acrescentou que há a possibilidade do culto presencial em municípios com risco baixo.
"No risco baixo, respeitando a distância de 2 metros entre os fiéis, é possível a realização das atividades presenciais religiosas", completou o secretário.
Também presente na coletiva desta segunda-feira (20), o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin, ressaltou que as recomendações foram feitas "reconhecendo o direito ao culto e à religiosidade".

RETOMADA EM VILA VELHA

Pelo menos três paróquias do município de Vila Velha devem voltar a receber fiéis durante as celebrações a partir do próximo final de semana. O anúncio, feito pela Arquidiocese de Vitória nesta segunda (20), ocorre dois dias após a divulgação do 14º Mapa de Risco, que classificou, entre outras cidades, Vila Velha com o risco moderado para a transmissão da Covid-19.
Segundo informações do site da Arquidiocese, as paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Bom Pastor e Nossa Senhora da Glória já anunciaram que irão retomar as missas com a presença do público cumprindo as orientações enviadas pelo Arcebispo de Vitória, dom Dario Campos.

Veja Também

Paróquias de Vila Velha vão retomar celebrações com presença de fiéis

Casagrande sanciona lei que inclui igrejas na lista de atividades essenciais no ES

Lei que torna igreja atividade essencial não é consenso entre leitores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados