Coronavírus: tendência para interior do ES é de mais casos e mais mortes

Subsecretário reforçou que, no interior, ainda existe um crescimento maior de infecção do que somente uma pessoa transmitindo para a outra

A fala do subsecretário foi durante uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (20), ao lado do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Reblin reforçou que, no interior do Estado, ainda existe um crescimento maior de infecção do que somente uma pessoa transmitindo para a outra.