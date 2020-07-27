Coronavírus: ES registra 2.437 mortes e passa de 78 mil casos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.806 registros da doença, seguido por Vitória (10.491), Serra (9.965) e Cariacica (8.811). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, continua com o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 1.389 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 60.040 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,12% e, até agora, mais de 163.961 mil testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.