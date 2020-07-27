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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.437 mortes e passa de 78 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença infectou 979 pessoas e resultou em 26 novos óbitos em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:36

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:36

Homenagem às vítimas da Covid-19 no ES realizada na Praia da Costa, em Vila Velha
Homenagem às vítimas da Covid-19 no ES realizada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta
Espírito Santo chegou a 78.180 casos e 2.437 mortes pelo novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (27). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 979 pessoas e resultou em 26 novos óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.806 registros da doença, seguido por Vitória (10.491), Serra (9.965) e Cariacica (8.811). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, continua com o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 1.389 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 60.040 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,12% e, até agora, mais de 163.961 mil testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

PREVINA-SE

  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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