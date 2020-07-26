Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela ´ Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19: MP cobra explicação do governo sobre protocolo no Transcol

O MP cobra quais foram e que medidas estão sendo implementadas, assim como prazos para a conclusão dessas medidas. O ofício é de sexta-feira (24) e, depois de recebido o documento, os órgãos têm o prazo de até 72 horas para se pronunciarem.

Ônibus do Transcol com aviso de "Use máscara" Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo o Ministério Público Estadual, as respostas, por parte da Semobi e da Ceturb-ES vêm sendo encaminhadas desde março e até hoje não houve a resolução dos problemas.

A situação nos terminais e dentro dos ônibus na Grande Vitória continua a preocupar os passageiros. São relatos de superlotação no interior dos ônibus e aglomeração nas filas de embarque, em meio aos riscos de contaminação pela doença.

RECORDE O CASO

Em reunião virtual, realizada em 1º de julho, entre os promotores de Justiça do Ministério Público e o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ficou acertado que a secretaria apresentaria um protocolo para combater a contaminação da até o dia 16 de julho.

Com atraso, no dia 21, a Semobi enviou ofício destinado à promotoria do MPES com as ações já implementadas ou em implantação nos ônibus do Transcol e na parte operacional do sistema. Entre as novas medidas citadas, a ação de agentes para fiscalizar o embarque de passageiros nos terminais e o reforço, a partir de 3 de agosto, do número de ônibus em circulação na Grande Vitória

Enquanto atividades já implementadas, a Semobi elencou, por exemplo, o afastamento de cobradores com mais de 60 anos, a higienização interna dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído e a recomendação de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os passageiros nas filas.

O MPES destaca que no ofício da Semobi, de 21 de julho, a secretaria também informou que o protocolo está sendo elaborado e tem previsão de ser publicado até o próximo dia 28 de julho, próxima terça-feira. O órgão informa que nos ofícios encaminhados à Semobi e à Ceturb-ES, o Ministério Público requer ainda informações referente à viabilidade da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para evitar a judicialização do caso.

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o andamento do protocolo, a Semobi apenas informou que o documento está em fase final de elaboração.