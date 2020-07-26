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Segurança dos passageiros

Covid-19: MP cobra explicação do governo sobre protocolo no Transcol

O Ministério Público Estadual afirma que  as respostas, por parte da Semobi e da Ceturb-ES vêm sendo encaminhadas desde março e até hoje não houve a resolução dos problemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 13:46

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 13:46

Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns em ela ´
Muitos usuários do Transcol estão usando a máscara de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela ´ Crédito: Carlos Alberto Silva
Covid-19: MP cobra explicação do governo sobre protocolo no Transcol
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), em novo ofício direcionado ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), cobra o detalhamento das medidas de combate à contaminação do novo coronavírus no sistema Transcol . 
O MP cobra quais foram e que medidas estão sendo implementadas, assim como prazos para a conclusão dessas medidas. O ofício é  de sexta-feira (24) e, depois de recebido o documento, os órgãos têm o prazo de até 72 horas para se pronunciarem.
^Onibus do Transcol com aviso de
Ônibus do Transcol com aviso de "Use máscara" Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o Ministério Público Estadual, as respostas, por parte da Semobi e da Ceturb-ES vêm sendo encaminhadas desde março e até hoje não houve a resolução dos problemas.
A situação nos terminais e dentro dos ônibus na Grande Vitória continua a preocupar os passageiros. São relatos de superlotação no interior dos ônibus e aglomeração nas filas de embarque, em meio aos riscos de contaminação pela doença.

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Em reunião virtual, realizada em 1º de julho, entre os promotores de Justiça do Ministério Público e o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ficou acertado que a secretaria apresentaria um protocolo para combater a contaminação da até o dia 16 de julho.
Com atraso, no dia 21, a Semobi enviou ofício destinado à promotoria do MPES com as ações já implementadas ou em implantação nos ônibus do Transcol e na parte operacional do sistema.  Entre as novas medidas citadas, a ação de agentes para fiscalizar o embarque de passageiros nos terminais e o reforço, a partir de 3 de agosto, do número de ônibus em circulação na Grande Vitória.
Enquanto atividades já implementadas, a Semobi elencou, por exemplo, o afastamento de cobradores com mais de 60 anos, a higienização interna dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído e a recomendação de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os passageiros nas filas.

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O MPES destaca que no ofício da Semobi, de 21 de julho, a secretaria também informou que o protocolo está sendo elaborado e tem previsão de ser publicado até o próximo dia 28 de julho, próxima terça-feira. O órgão informa que nos ofícios encaminhados à Semobi e à Ceturb-ES, o Ministério Público requer ainda informações referente à viabilidade da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para evitar a judicialização do caso.
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o andamento do protocolo, a Semobi apenas informou que o documento está em fase final de elaboração.
Sobre o motivo do atraso para apresentação, ainda não houve resposta por parte da secretaria. Assim que obtiver resposta, esta reportagem será atualizada.

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